Gyönyörű vagy! – masnis tortával szexizik a szülinapos Baukó Éva

Röpködnek a jókívánságok. 43 éves lett Baukó Éva.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.09. 20:30
születésnap szexi Baukó Éva

Baukó Éva legújabb Instagram-posztjában a születésnapját ünnepli. Az ország egyik leghíresebb valóságshow-sztárja 43 éves lett, ennek örömére pedig egy szexi szettben pózolt – természetesen tortával.

Baukó Éva 43 évesen is rendkívül szexi, 20240708_alekosz bauko per_MK_MW_bulvar_04
Baukó Éva minden tekintetet magára vonz (Fotó: Mate Krisztian)

Csábítás felsőfokón – Baukó Éva két születésnapi fotója mindent visz

Baukó Éva születésnapja nem marad észrevétlen – szereti a kamera a gyönyörű valóságshow-sztárt. Egy merész és szexi szettben pózolt legújabb Instagram-képein, amit egy profi fotóstúdióban készítettek. A megosztott fotókon Éva magabiztosan pózol. A képeken feszes bőrcsizmát visel, szűk felsőben és rövid bőrnadrágban pózol, a képekről a masnis szülinapi torta sem hiányzik. 

It’s my birthday

– azaz: a szülinapom – írta angolul a szexi fotósorozat alá.

Baukó Éva pontosan tudja, hogyan kell lázba hozni a rajongókat. A bejegyzést a követők pillanatok alatt elárasztották dicsérő kommentekkel és rengeteg lájkkal.

Gyönyörű vagy!

– írta az egyik rajongó Éva képe alá.

Természetesen a követők nemcsak dicsérő szavakkal lepték el a kommentszekciót, hanem sokan jókívánságaikat is kifejezték a születésnapját ünneplő Évának.

Íme Baukó Éva merész születésnapi képei:

 

