Gyönyörű vagy! – masnis tortával szexizik a szülinapos Baukó Éva
Röpködnek a jókívánságok. 43 éves lett Baukó Éva.
Baukó Éva legújabb Instagram-posztjában a születésnapját ünnepli. Az ország egyik leghíresebb valóságshow-sztárja 43 éves lett, ennek örömére pedig egy szexi szettben pózolt – természetesen tortával.
Csábítás felsőfokón – Baukó Éva két születésnapi fotója mindent visz
Baukó Éva születésnapja nem marad észrevétlen – szereti a kamera a gyönyörű valóságshow-sztárt. Egy merész és szexi szettben pózolt legújabb Instagram-képein, amit egy profi fotóstúdióban készítettek. A megosztott fotókon Éva magabiztosan pózol. A képeken feszes bőrcsizmát visel, szűk felsőben és rövid bőrnadrágban pózol, a képekről a masnis szülinapi torta sem hiányzik.
It’s my birthday
– azaz: a szülinapom – írta angolul a szexi fotósorozat alá.
Baukó Éva pontosan tudja, hogyan kell lázba hozni a rajongókat. A bejegyzést a követők pillanatok alatt elárasztották dicsérő kommentekkel és rengeteg lájkkal.
Gyönyörű vagy!
– írta az egyik rajongó Éva képe alá.
Természetesen a követők nemcsak dicsérő szavakkal lepték el a kommentszekciót, hanem sokan jókívánságaikat is kifejezték a születésnapját ünneplő Évának.
Íme Baukó Éva merész születésnapi képei:
