„Elragadó teremtés” – Baukó Éva szépsége elvarázsolta a rajongókat

Eszméletlenül szexi képpel jelentkezett be Baukó Éva közösségi oldalán. A celeb csábosan néz a kamerába, miközben a rajongók szeme azonnal megakadt kedvencük meztelen combjain.

Baukó Éva gyakran csábítja el követőit – Fotó: Markovics Gábor

Baukó Éva nem fogja vissza magát

Az új fotón a celeb teljesen elbűvölő volt: luxusszéken terült el, lábait kecsesen megvillantva, miközben tollas kendőbe burkolózott. A televíziós személyiség nem először borzolja a kedélyeket az Instagramon: rendszeresen oszt meg merész, szexi felvételeket, amelyeken hol lenge ruhákban, hol fehérneműben mutatja meg formás alakját.

Követői már megszokhatták, hogy nem fél bevállalós fotókkal jelentkezni, de legújabb posztja még őket is meglepte. Ezúttal fekete magas sarkút, egy apró szabású ruhát és egy látványos tollas kendőt visel.

Baukó Éva kényelmesen elterülve pózol egy vörös rózsákkal díszített széken, miközben csábos tekintettel néz a kamerába. A fotó pillanatok alatt lázba hozta a rajongókat, a kommentek és lájkok záporoznak, követői egyszerűen nem tudnak betelni a látvánnyal.

„Te meg nagyon vonzó és elragadó teremtés vagy, egyszerűen csodálatos nő”

„Még az ütő is megált bennem! Gyönyörűm!”