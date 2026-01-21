Tökéletes popsit villantott bikiniben a hóban hemperegve az Exatlon bombázója

A magyar sztárok közül többen maguk mögött hagyták a magyarországi hideget és elrepültek melegebb éghajlatra. A medenceparton bikiniben napozó celebek mögött nem akart lemaradni az Exatlon bombázója sem, még az sem jelentett gondot neki, hogy a hóban vetkőzzön bikinire.

Buzás Dóri az Exatlon All Stars döntőjét elvesztette ugyan, de nagy népszerűséget szerzett (Fotó: TV2)

Az Exatlon sztárja a hóban szexizik

Buzás Dóri a dominikai pályákon is bebizonyította, hogy kőkemény fából faragták. Az Exatlon Hungary és a Farm VIP műsor sztárja nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy életveszélyes mutatványra vállalkozott, snowboardon egyensúlyozva haladt, miközben egy autó húzta a havas úton. Igaz, sosem titkolta, hogy szereti az extrém sportokat és az extrém, adrenalinbomba helyzeteket, de ezt már sokan túlzásnak tartották. Az Exatlon All Starst is megjárt versenyző azonban nem félős típus, Sri Lankán például a száguldó vonatból teljesen kihajolva fotóztatta magát. Most megint bebizonyította Buzás Dóri, hogy nem kell félteni: mínusz 10 fokban egy szál bikiniben szexizett, a hóban hemperegve – kapta is a bókokat.

Rátalált a nagybetűs szerelem

A népszerű sportoló kétszer döntőzött az Exatlonban, igaz. mind a kétszer alul maradt.

A mai napig megkapom, hogy kétszer tizenöt milliót elvesztettem. De mivel sosem éreztem, hogy az enyém, ezért nem tudom veszteségként felfogni. Az, hogy az All Starban nem voltam ott, jobban fáj, ez pedig keserédes ízt ad a dominikai emlékeimnek. Szente Gréti megérdemelten nyerte meg a velem szembeni döntőt a harmadik évadban, azon a napon jobb volt.

A szerelemben viszont végre szerencsés, megtalálta az igazit. Buzás Dóri párja, Ujváry Zoltán, aki nem meglepő módon extrém sportot űz, BMX versenyző.

„Idén ismerkedtünk meg egy munka kapcsán, a jövőmet vele tervezem. Profi BMX-versenyző, jelenleg ő a legjobb férfi versenyző itthon. Az, hogy kitettem közös videót, annak a jele, hogy vele képzelem el az életemet!”

– mesélte a Metropolnak korábban.