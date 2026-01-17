Életveszélyes helyzetbe sodorta magát az Exatlon sztárja

A TV2 sport reality műsora ébresztette rá Buzás Dórit, milyen fantasztikus dolog az utazás, a más tájak, más kultúrák felfedezése. Az Exatlon, az Exatlon All Stars és a Fram VIP sztárja azóta úgy alakította életét, hogy újra és újra lehetősége legyen repülőre ülni és minél egzotikusabb országokat megismerni. Odáig is vannak a rajongók a világjáró posztjaiért, ám most elámultak azon, amit Insta-sztoriban megosztott.

Az Exatlonban második lett Buzás Dóri (Fotó: TV2)

Autó előtt esett el snowboardjával az Exatlon sztárja

Buzás Dóri nem egy félős alkat, ezt már többször bizonyította. Például legutóbb, amikor Sri Lankán járt az Exatlon közönségkedvence, ellátogatott az egyik legnépszerűbb nevezetességhez, a világ legszebb vasútvonalához, amit a közösségi oldalak is nagyon felkaptak. Mindenki szeretné a legtökéletesebb fotót vagy videót elkészíteni, miközben teljes testtel kihajolnak a vonatból. Tavaly egy orosz nő életét is vesztette, amikor éppen a legjobb fotót akarta elkészíteni, éppen egy sziklánál. A fotó ugyan elkészült, de ő a következő pillanatban a sziklának csapódott, mert túlságosan kihajolt. Buzás Dóri tavaly szintén elkészítette itt a tökéletes videót.

Most pedig arról mutatott videót a szerelmes Buzás Dóri, ahogy frissen szerzett snowboard tudásával újabb őrültségre adta magát. A havas autóúton húzták a kocsi után kötve. Eleinte még jól is ment, de aztán az egyik pillanatban elesett, miközben érkezik mögöttük egy másik jármű. Szerencsére nem történt baleset, de azért arra intünk mindenkit, ne csinálja utána!

Az Exatlon és az Exatlon Cup sztárja életveszélyes mutatványra vállalkozott (Fotó: Instagram)

Újra lesz Exatlon

Több mint három éve, hogy véget ért a TV2 nagysikerű műsorának All Stars évada, a rajongóknak egészen tavaly december 7-ig kellett várniuk arra, hogy kiderüljön 2026-ban végre új széria jön.