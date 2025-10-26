Hátborzongató videó! Életveszélyes mutatványra vállalkozott az Exatlon sztárja

A TV2 sport reality műsora ébresztette rá Buzás Dórit, milyen fantasztikus dolog az utazás, a más tájak, más kultúrák felfedezése. Az Exatlon és a Fram VIP sztárja azóta úgy alakította életét, hogy újra és újra lehetősége legyen repülőre ülni és minél egzotikusabb országokat megismerni.

Az Exatlon és a Farm VIP sztárja igazi világutazó lett (Fotó: TV2)

Rémálommá vált az Exatlon szépségének utazása

Idén már harmadjára tér vissza Dominikára Buzás Dóri, aki két évadban is szerepelt a TV2 sport realityjében. Nemrég pedig 7 másik versenyzővel részt vettek az Exatlon Kupán, ahol több nemzettel szemben képviselték Magyarországot. A népszerű sportoló csak idén a Karib- térségen kívül járt már Peruban, Mexikóban, és Görögországban is, és most egy kalandos utazás után újra kedvenc országába, Sri Lankára tart. Merthogy nem is Dóri lenne, ha nem történne valami váratlan az utazása során. Volt, hogy kórházban kötött ki egy szörfbaleset miatt, Mexikóban pedig azt hitte el akarják rabolni. Most éppen lekéste a gépét.

„Éjjel 11.35-kor indultam volna abba az országba, ahová a szívem egy éve visszahúz és most újra lehetőségem nyílik »otthon« lenni” – írta Instagram-sztorijában Buzás Dóri.

De Murphy meghúzta a váratlant és két óra késéssel elindultunk Shanghaiból Kuala Lumpurba, ahol lett volna egy átszállásom, de pont akkor landoltunk, amikor a csatlakozó járatom indult. Ez volt az első járatkésésem, fogalmam sem volt, mi lesz, hogyan fog megoldódni, de mégis nyugodt voltam és tudtam, hogy a legjobban fog alakulni. És őszintén, így is lett, a lelki nyugtalanságom elmúlt, kijöttem a terminálból, és egyszerűen azt éreztem, hogy ott vagyok, ahol lennem kell! A gépem átrakták következő napra, így egy újabb ázsiai országot felfedezhetek, még ha rövid időre is.

Vonatból kihajolva utazott

Sri Lanka egyik legnépszerűbb nevezetessége a világ legszebb vasútvonala, amit a közösségi oldalak is nagyon felkaptak. Mindenki szeretné a legtökéletesebb fotót, vagy videót elkészíteni, miközben kihajolnak teljes testtel a vonatból. Tavaly egy orosz nő életét is vesztette, amikor éppen a legjobb fotót akarta elkészíteni, éppen egy sziklánál. A fotó ugyan elkészült, de ő a következő pillanatban a sziklának csapódott, mert túlságosan kihajolt. Buzás Dóri tavaly szintén elkészítette itt a tökéletes videót, amiről videót is mutatott Instagram-oldalán.