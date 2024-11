Rémálommá vált az Exatlon sztárjának utazása

Buzás Dóri közel egy hónapot töltött a buddhizmus „szent földjén”, felejthetetlen élményeket szerezve. Az Exatlon sztárja még az alvásra is alig akart időt szánni, mindent fel akart fedezni a könnycsepp alakú szigeten. Nem csak az elképesztő természetvilág nyűgözte le, hanem a helyiek kedvessége is. Ami főleg a kórházban esett neki jól, ahová elfertőződött sebe miatt került be.

Az Exatlon sztárja szörfözés miatt sérült meg Fotó: TV2

Kórházban kötött ki Srí Lankán az Exatlon Hungary sztárja

Hatalmas álma vált valóra Buzás Dórinak azzal, hogy elutazhatott a trópusi szigetre, régóta rajta volt a bakancslistáján. Az Exatlon közönségkedvencét lenyűgözte a varázslatos táj, a buddhista sztúpák, az úttesten sétáló elefánt, na meg az Indiai-óceán. A korábbi élsportoló el is határozta, hogy már az első napokban szörfleckét vesz. A deszka viszont több helyen csúnyán ledörzsölte a lábát, hiába kezelgette a sebeket, elfertőződtek.

„Szörfözés közben a tanuló deszka lehorzsolta a bőrömet, sebtapaszoztam, gondoltam pár nap és jó lesz" – írta Instagram sztoriban aggódó rajongóinak Buzás Dóri.

Ezután minden nap mentem a sós vízbe, ami eléggé marta, de gondoltam úgyis begyógyul… Reggel már éreztem, hogy fáj, rossz volt a közérzetem, nagyon fáradt voltam, furcsa is volt, de mondom jól van, csinálom, amit elterveztem. Elmentem a Turtle beach-re, ahol vízbe mentem, majd utána éreztem, hogy itt valami nagyon nem jó. Konkrétan 20 percig égett a lábam, annyira fájt, csípett, sírni tudtam volna…

A Farm VIP-ben is szereplő exatlonista ekkor már csak arra vágyott, hogy visszaérjen a szállásra, de közben megéhezett. Ezért gyalog útnak indult, ahol viszont már olyan fájdalmai voltak, hogy végül tuk-tukot kellett hívnia. Teljesen bevizesedett így is Dóri lába, végül kórházba került.

Majd ott kiderült, hogy elfertőződtek a sebek. Kitisztították, kaptam antibiotikumot, és csak bízom benne, hogy pár nap múlva tudok szörfözni.