Pokoli kínokat élt át az Exatlon sztárja, de nem adta fel

Buzás Dóri, a Kihívók csapatának egykori tagja a műsorban való szereplésekor elmondta, hogy a Balaton környékén nőtt fel, és a magyar tengerként is emlegetett tó fontos szerepet tölt be az életében. Sok szép emléket gyűjtött ott, hosszú éveken át életmentőként óvta a nyaralókat. A sok szép és izgalmas élmény mellett most egy kevésbé vidámat is át kellett élnie.

Buzás Dóri a Farm VIP-ben is rosszul lett és kórházba kellett szállítani

Fotó: TV2

Dóri a fejébe vette, hogy kerékpárral körbetekeri a Balatont. A több mint 200 kilométeres túra remekül indult. Mivel a lány úgy ismeri a környéket, mint a tenyerét, bátran belevágott ebbe a kalandba.

233,76 km | 851 perc | 2,5 nap, de ki számolja… Balatonkerülés

– írta az Instagram-oldalán megosztott fotóihoz és mindegyik mellé írt 1-1 élménybeszámolót. Az utolsó napja sajnos semmilyen tekintetben nem úgy alakult, ahogy azt szerette volna.

Egy személy, akinek az elvesztése nagyon megviselt, amit az utolsó nap reggelen tudtam meg, így nagyon rossz hangulatban telt az a nap. Az elvesztése annyira megérintett, mintha egy családtag lett volna. Az emlékeket mindig egy »kincses ládikában« őrzöm majd a szívemben

– tette hozzá szomorúan Dóri.

Pokoli fájdalmakat élt át

Amikor valaki lelki megpróbáltatáson megy keresztül, gyakran előfordul, hogy a veszteség fizikai sérülésekben is megnyilvánul. Sajnos az ő esetében is ez történt, ugyanis az utolsó napon lesérült.

Egy begyulladt jobb térd, ami nemigen hajlott már, és a mai nap orvosolni is kellett egy injekcióval. Hazafelé megfordult a fejemben, hogy vonatra szállok, mert végig az indulástól kezdve csak szúrt stb. de végigtekertem, hiszen ezzel a céllal indultam

– árulta el Dóri, aki nem arról híres, hogy az első akadálynál feladja. Az elszántságát bebizonyította már az Exatlon Hungary és a Farm VIP forgatásai során is.