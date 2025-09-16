Elképesztő videó! Így éltek Dominikán az Exatlon Kupa magyar sztárjai

2022-ben láthattuk utoljára az Exatlon Hungary című műsor All Stars évadát, ami óriási siker volt, rengetegen nézték a TV2-n. A sport reality rajongói azóta is hiába várják, hogy új évadot nézhessenek, ezért is örültek meg az Exatlon Kupának, ahol a Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András, Wald Ákos, Besenyei Bogi, Buzás Dóri és Novák Zalán nevekből álló magyar csapat a világ legjobbjaival mérkőzött meg.

Az Exatlon Kupa magyar sztárjai megtiszteltetésnek érzik, hogy meghívást kaptak újra Dominikára (Fotó: Saját)

Bepillantást engedett a kulisszák mögé az Exatlon sztárja

Még mindig hihetetlennek tartja az a nyolc magyar exatlonista, hogy újra Dominikára utazhattak és a kőkemény akadálypályákon versenyezhettek, ráadásul nem akárkikkel, a világ legjobb versenyzőivel. Az Exatlon Kupán a magyar csapat Mexikó, Németország, Amerika és Románia csapatával mérte össze erejét. Talán senkinek nem okoz meglepetést, de a mexikóiaké lett a dicsőség és a győzelem, de a mienk is jól szerepeltek annak ellenére is, hogy Tóth Janka súlyos sérülést szenvedett, szirénázó mentő vitte kórházba. A magyar versenyzők több Instagram poszttal kedveskedtek a műsor rajongóinak, de most Buzás Dóri elképesztő videót osztott meg arról, hogyan éltek kint, milyen kapcsolatban álltak a többi csapattal és mi zajlott a kulisszák mögött.

„A landolást követő néhány napban megkaptuk a mezeinket, mint láthatjátok, az enyémre Dorothy felirat került, ennek egyetlenegy oka volt, hogy akárhányszor külföldre megyek, így mutatkozom be, mert ezt sokkal egyszerűbb nekik megjegyezni. Na de vissza az Exatlonra, ez a mexikói tévének készült, egy hetes verseny volt, öt különböző ország vett részt: Németország, Magyarország, Románia, Mexikó és Latin-Amerika. Ezt az egyhetes versenyt a magyar tévé nem közvetítette, kizárólag a youtube-on tudjátok megnézni az Exatlon Mexico csatornáján. Hallhatjátok, milyen hangulatban mentünk a versenyekre. Azt is elárulom, hogy akik nem a mexikóiakkal játszottak, azok hét pontig versenyeztek, de ha velük játszottunk, tíz pontig ment.”

Telefon most lehetett nálunk, kizárólag a forgatás ideje alatt nem lehetett nálunk, a pályára nem vihettük be, ki kellett kapcsolni. Úgyhogy amiket ebben a videóban láthattok, azt a szünetekben vettem fel!

– mondta Buzás Dóri a videójában, amit ITT! tudtok megnézni.