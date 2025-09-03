Dominikáról posztoltak az Exatlon Kupa ismert magyar versenyzői – Fotók

Az Exatlon Hungary a TV2 sikerműsora volt, 2019-ben indult, az első évadban Huszti Katalin diadalmaskodott: akkor még nem volt külön női és férfi nyertes. Egy évre rá Busa Gabriella és Böjte Dávid ünnepelhetett az emberpróbáló megmérettetés végén, ez volt a Covid-évad, amelyet a kijárási tilalom, a járvány alatt vettek fel – szerencsére a produkció egy teljesen elzárt területen forgott Dominikán, minden biztonsági intézkedés betartásával. A harmadik évadot Herczeg-Kis Bálint és Szente Gréta nyerte, majd az All Stars-évadban utóbbi újra győzni tudott, mellette Jósa Dániel lett a férfiaknál a bajnokok bajnoka.

Jósa Dániel, az Exatlon All Star férfi győztese (Fotó: TV2)

Az Exatlon Kupa magyar szereplői

A műsorból újabb évad nem készült itthon, de nemrég kiutazott Dominikára Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András, Wald Ákos, Besenyei Bogi, Buzás Dóri és Novák Zalán. A hazai Exatlon-nézőknek mind ismerős név, rutinos szereplők, ők mérettetik meg magukat az Exatlon Kupán. A műsor szeptember 1-jén indult a TV Aztecán, a sportolók több posztot is kitettek az utóbbi napokban ezzel kapcsolatban.

A csapat optimista és jókedvű Ujvári Iza képén:

Besenyei Bogi szerint a csapat büszke, hogy Magyarországot képviseli, itt vannak a képei:

„Négy év után újra a Dominikai köztárságban, és hamarosan újra versenybe szállunk a legjobbakkal az Exatlon Cup győzelemért” – írta Buzás Dóri, a harmadik évad ezüstérmese.

„Begyűjtöttem az összes napsugarat! Nem tudom, mikor jövök legközelebb, de szeretem ezt a helyet!” – posztolta Virág András.

Nemrég írtuk, hogy még mindig nehezen hiszi el a TV2 népszerű műsorának sztárja, Nagy Dani, hogy hosszú évek után valóra válik nagy álmuk a feleségével. Az Exatlon közönségkedvence Instagram-oldalán kürtölte világgá boldogságukat, s azonnal özönleni kezdtek a gratulációk.

Idén nyáron egy érkező kisbabáról is hallhattak az Exatlon hazai rajongói: az 2022-es évadban megismert Molnár-Thomka Hanna nemcsak férjhez ment élete szerelméhez, de tavaly első gyermekük is megszületett. Most pedig újabb örömhírt jelentettek be, ugyanis nemsokára ismét bővül a családjuk.