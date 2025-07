Bővül a család: ismét várandós az Exatlon Hungary bombázója

Molnár-Thomka Hanna élete, akit a műsorban még Szabó-Thomka Hannaként ismertek a nézők, rengeteget változott az elmúlt években. Az Exatlon 2022-es évadának sztárja nemcsak férjhez ment élete szerelméhez, de tavaly első gyermekük is megszületett. Most pedig újabb örömhírt jelentettek be, ugyanis nemsokára ismét bővül a családjuk.

Az Exatlon Hungary 2019-es üdvöskéje, Thomka Hanna második gyermekével várandós (Fotó: TV2)

Thomka Hanna az Exatlon 1. évadában tűnt fel először, majd 2022-ben az Exatlon Hungary All Star szezonjára is visszatért. A csinos edző azóta férjhez ment Molnár Damjánhoz, aki szintén a sport nagy szerelmese, hiszen ahogy felesége, ő is testnevelő tanárként és edzőként tevékenykedik. A pár 2022 őszén kötötte össze az életét, majd két évig csak a kiskutyájukkal hármasban alkottak egy családot, de tavaly ez megváltozott. Thomka Hanna Instagram-oldalán jelentette be 2024 márciusában, hogy szülői örömök elé néznek, majd augusztusban meg is született a kislányuk. A családbővítés azonban már Alana születése előtt sem volt kérdés, bár akkor lapunknak azt is elárulta, várja a terhessége végét.

Alig várom, hogy újra sportolhassak, futhassak, lehajoljak gondolkodás nélkül, ehessek rosé húst vagy egy steaket. De ezek egyáltalán nem olyan fontosak, mint a baba egészsége, úgyhogy várok, amíg kell és utána jövök csak én, mert összességében azt gondolom, hogy nincs fontosabb a gyerekeknél, velük leszünk egy nagy család, és az első baba a kezdet

– mesélte mindössze egy héttel a szülés előtt.

Az Exatlon Hungary Kihívója második gyermekét várja

Most kiderült, a pár nem várt sokáig a kistesóval, ugyanis bár Thomka Hanna gyermeke még csak most lesz egyéves, már úton van a kishúga vagy öccse, ezt egyelőre nem árulták el. Az örömhírt, ahogy korábban, most is egy édes családi fotóval jelentették be. A későbbiekben várhatóan a pici nemét is elárulják majd, mint Alana esetében is tették, de jó eséllyel még ők maguk sem tudják, hiszen tavaly is egy gender party keretein derült ki, meglepetésszerűen.