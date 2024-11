Megmutatta kislányát az Exatlon Hungary sztárja

Molnár-Thomka Hanna a TV2 műsora által vált ismertté, ahol Kihívóként szerepelt 2019-ben. A csinos sportoló életében azonban sok minden történt az Exatlon Hungary óta, hiszen 2 évvel ezelőtt férjhez ment, majd márciusban örömmel osztotta meg a boldogságukat párjával, hogy első gyermekükkel várandós. Hanna augusztusban az Instagram-oldalán árulta el, édes fotók kíséretében, hogy a pici lány augusztus 13-án jött világra, és az igazán különleges Alana nevet kapta. Sőt, a büszke szülők még egy nagyon ötletes, Legóból épített üdvözlőtáblát is készítettek neki.

Az Exatlon Hungary versenyzője ma már feleség és édesanya (Fotó: TV2)

Az Exatlon Hungary népszerű játékosa boldog anyuka

A gyönyörű édesanya most sem hanyagolja el a mozgást, bomba formában van, nyoma sincs annak, hogy nemrég életet adott gyermekének. Úszik a boldogságban, nem is csoda, hiszen már nagyon várták a picit. Az exatlonos versenyző nem hanyagolja el rajongóit, igyekszik élete minden fontos momentumáról beszámolni, és posztjaiban időnként feltűnik kicsi babája is. Alana szép, egészséges gyermek, és már rengeteget nőtt. A boldog anyuka most egy újabb fotóval örvendeztette meg követőit, amihez csak egy rövid, ám annál beszédesebb mondatot írt.

„Kell ennél több?” – olvasható a posztban.

A tudatos gyereknevelés részesítik előnyben

Hanna és a férje között mindenben nagy az összhang, így van ez a gyerekneveléssel kapcsolatban is, hiszen már most határozott terveik vannak ezt illetően.

„Mi a férjemmel azok az emberek vagyunk, akik szeretjük a reális, praktikus dolgokat.”

Nagyon hasonlóan gondolkozunk a gyereknevelésről is.

„Legyen életrevaló, aktív gyermekkora, de a szabályokat a felnőttek írják, nem a gyermek. Az alap értékeket csak a szülők tudják átadni neki, és a lehetőségeket is ők biztosítják. Nem aggódással vagyunk a baba érkezését tekintve, de egy nagy kérdőjel van bennünk, hogy pontosan mi vár ránk. Bele fogunk tanulni mindenbe, amire szükség lesz, és szeretnénk jól csinálni. De persze ez nekünk is egy tanulási folyamat” – nyilatkozta nemrég lapunknak Hanna. „A nevelés szempontjából, amit biztosan tudok már most, a baba születése előtt is, hogy a gyereket a szülők nevelik, nem az óvónő, a tanárnő vagy a nagyszülők.”

Mindenki más segít, formál, tanít, alakít, de az alapok otthon dőlnek el.

„Az időt, energiát erre rá fogjuk szánni és szeretnénk egy tájékozott, egészséges, sportos gyereket nevelni. Biztosan nehéz is lesz, de a szülői példa sokat számít és erre fogunk törekedni” – tette hozzá.