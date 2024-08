Az Exatlon várandós sztárja bevallotta: erről volt a legnehezebb lemondania

Anyai örömök elé néz az Exatlon sztárja Molnár-Thomka Hanna, hiszen hamarosan megszületik a kislánya. A csinos sportoló már alig várja, hogy megérkezzen a kicsi, és belevághassanak a nagy betűs szülőségbe férjével. Ezzel kapcsolatban tele vannak tervekkel is, amikről most lapunknak mesélt először. Sőt, azt is elárulta, mi hiányzik már neki nagyon a terhesség előttről.

Erre az ételre vágyik nagyon az Exatlon kismamája, amiről a terhessége alatt le kellett mondania

Fotó: Molnár-Thomka Hanna

Hanna és a férje között mindenben nagy az összhang, így van ez a gyerekneveléssel kapcsolatban is, hiszen már most határozott terveik vannak ezt illetően:

Mi a férjemmel azok az emberek vagyunk, akik szeretjük a reális, praktikus dolgokat. Nagyon hasonlóan gondolkozunk a gyereknevelésről is. Legyen életrevaló, aktív gyermekkora, de a szabályokat a felnőttek írják, nem a gyermek. Az alap értékeket csak a szülők tudják átadni neki, és a lehetőségeket is ők biztosítják. Nem aggódással vagyunk a baba érkezését tekintve, de egy nagy kérdőjel van bennünk, hogy pontosan mi vár ránk. Bele fogunk tanulni mindenbe, amire szükség lesz, és szeretnénk jól csinálni. De persze ez nekünk is egy tanulási folyamat.

„A nevelés szempontjából, amit biztosan tudok már most, a baba születése előtt is, hogy a gyereket a szülők nevelik, nem az óvónő, a tanárnő vagy a nagyszülők. Mindenki más segít, formál, tanít, alakít, de az alapok otthon dőlnek el. Az időt, energiát erre rá fogjuk szánni és szeretnénk egy tájékozott, egészséges, sportos gyereket nevelni. Biztosan nehéz is lesz, de a szülői példa sokat számít és erre fogunk törekedni” – tette még hozzá.

Az Exatlon Kihívó Molnár-Thomka Hanna elárulta, mik a legfontosabbak a kislánya nevelésében

Fotó: Molnár-Thomka Hanna

A kismama a saját családja példáját is igyekszik követni, hiszen ő maga is egy nagyon összetartó családban nőtt fel:

Amit a saját gyerekkoromból szívesen hozok, az a család összetartása, problémák rendezése, megoldása. Fontos az apa szerepe, fontos az anya szerepe, a férfi legyen férfi, a nő nő. A gyerek másol, figyel, tanul, szüksége van anyára, apára, testvérre, ezt mindenképpen szeretnénk biztosítani neki.

Az Exatlon sztárjának már nagyon hiányoznak a különleges ételek

Annak ellenére, hogy a terhessége egy nagyon szép időszak volt a számára, természetesen neki is vannak olyan dolgok, amikről kénytelen volt lemondani a kicsi miatt. Persze ezt örömmel tette, de azt is bevallotta, hogy már nagyon várja, hogy újra kedvére ehessen és mozoghasson: