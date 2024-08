Hihetetlen formában van a szülés után két héttel az Exatlon sztárja

Ahogy megírtuk, az Exatlon sportolója Molnár-Thomka Hanna két héttel ezelőtt lett édesanya, hiszen megszületett a kislánya, Alana. A TV2 sportolója várandósan is nagyon csinos volt, hiszen mindössze csak 5-6 kilót hízott a terhessége alatt, amit saját bevallása szerint a korábbi sportos és egészséges életmódjának köszönhet. Sőt, a sztáranyuka két héttel a szülés után is elképesztően csinos és már most visszakapta korábbi alakját.

Csak két hete született meg az Exatlon sztárjának kislánya, de már újra bombaformában van Fotó: Molnár-Thomka Hanna

Hannának edzőként és testnevelő tanárként nagyon hiányzott már a sport, hiszen az utolsó hónapokban már szinte egyáltalán nem mozoghatott, ami teljesen átalakította a korábbi, aktív mindennapjait.

Alig várom, hogy újra sportolhassak, futhassak, lehajoljak gondolkodás nélkül, ehessek rosé húst vagy egy steaket. De ezek, egyáltalán nem olyan fontosak, mint a baba egészsége, úgyhogy várok, amíg kell, és utána jövök csak én, mert összességében azt gondolom, hogy nincs fontosabb a gyerekeknél, velük leszünk egy nagy család, és az első baba a kezdet

– vallotta be akkor a Metropolnak.

Az Exatlon sztárjának most is bomba alakja van

Bár az újdonsült anyuka most még csak séta formájában térhetett vissza a sporthoz, de már ettől is sokkal jobban érzi magát. Kedvenc edzős szettjeit viszont már most is hordhatja, amire szintén régóta várt, és amik épp olyan tökéletesen állnak rajta most, mint a várandósság előtt.

Újra jöhetnek a sportos szettek. Bár még a mozgás csak a séta lehet, mégis annyira jól esik, hogy felvehetem a kényelmes kis ruháimat

– írta az Instagram-oldalán.