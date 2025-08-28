Bombaként robbant a hír: elképesztő formában tér vissza az Exatlon

Három hosszú év telt el az Exatlon All Stars 2022-es évada óta, most pedig a magyar csapat az Exatlon Kupán küzd majd meg Amerika, Mexikó, Németország és Románia csapatával – írja a Bors.

Az Exatlon Kupa magyar csapata: 5 Bajnok, 3 Kihívó (Fotó: Instagram)

Az Exatlon Kupára kapott meghívást Magyarország

Már az egzotikus Dominikán várja a magyar csapat, melyet öt Bajnokból és három Kihívó alkot. Az Exatlon Hungary lelkes hívei már kiszúrhatták a versenyzők közösségi oldalán a promóciós videókat, ám véget megérkezett a hivatalos bejelentés is: Jósa Danny, Ujvári Iza, Tóth Janka, Virág András és Halász Vivien, Wald Ákos, Besenyei Bogi és Novák Zalán képviseli hazánkat a viadalon.

Az Exatlon Kupa egy nemzetközi sports-reality műsor, ahol különböző országok, köztük Magyarország, csapatai küzdenek egymással, hogy dicsőséget szerezzenek hazájuknak. Tény, hogy a magyar csapat gőzerővel készül a megmérettetésre, melynek első adását szeptember 1-jén sugározza a mexikói Azteca UNO tévécsatorna.

Elképesztően erős rajongótáborral büszkélkedik az Exatlon Hungary

Mint ismert, az Exatlon Hungary-t rengetegen hiányolják. Hazánkban már négy évadot láthattak a rajongók, legutóbb az All Stars versenyzőiért lehetett szorítani, akik az előző szériák legjobbjai közül kerültek ki. A fináléban a férfi győztes Jósa Danny, a női győztes Szente Gréti ünnepelhette a diadalt. Utóbbi kétszeres győztesként 30 millió forinttal gazdagodott a rendkívüli élményeken túl.



