Zebrán veszteglő busz miatt akadtak ki a 18. kerületben - már mindenki megijed, ha baj van egy busszal

Az utasok biztonsága budapesten napjainkban tényleg a szerencsén múlik. Egy busz meghibásodott a zebrán, de a baj ennél sokkal nagyobb: kiderült, hogy a fővárosi buszok háromnegyede hibás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.07. 05:00
Budapest jármű bkv buszpark

A buszok állapota mindenkit aggaszt a nyári busztüzek óta. Újabb fotó kavarta fel a kedélyeket a kerületi közösségi oldalon: az Üllői út–Honvéd utca sarkán egy BKV-busz állt meg a zebrán, a felirat szerint szerelőre várva. Normál esetben senki sem kapná fel a fejét egy jármű meghibásodásán, de az utóbbi hónapok eseményei után már mindenki aggódik. Nem alaptalanul: a friss vizsgálatok lesújtó képet festenek a fővárosi buszpark állapotáról.

Az augusztusi busztüzek után szúrópróbaszerű járműellenőrzést tartott a kormányhivatal, amely során már akkor aggasztó hibákat találtak. A tapasztalatok nyomán múlt héten Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó műszaki vizsgálatot rendelt el az összes BKV-buszra kiterjedően, hangsúlyozva: „az utasok biztonsága nem lehet szerencse kérdése.”

A buszok vizsgálata zajlik, a kormányhivatal nyilvánosságra hozta  a számokat:

  • a buszok 76 százalékánál találtak problémát
  • mindössze 24 százalék bizonyult kifogástalan állapotúnak
  • 12 százalék közlekedésre alkalmatlan
  • további 60 százaléknál olyan hibák vannak, amelyek miatt ismételt műszaki vizsgálatra van szükség
  • a járművek 4 százalékát azonnal ki kellett vonni a forgalomból és javításra küldeni

Megtudtuk: vizsgálat folytatódik, a cél az, hogy a főváros útjain kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki állapotú buszok közlekedjenek.

Fotó: Metropol

A hibák kijavítása az üzemeltető kötelessége és a főváros felelőssége. A kormányhivatal jelezte: biztosítják a szükséges időkeretet a javítások elvégzésére, de a budapestiek jogosan várják el, hogy biztonságos járművekkel utazhassanak.

Mint ahogy azt a Metropol megírta, négy busz is kigyulladt augusztusban Budapesten. Az esettel kapcsolatban Wintermantel Zsolt közlekedésmérnök a Borsnak elmondta, kimondottan örül, hogy a kormányhivatal elrendelte az átfogó vizsgálatát a buszoknak, mert az statisztikailag semmivel nem igazolható, hogy rövid időn belül 4 busz meghibásodik.

 

