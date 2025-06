Rákkeltő kukorica? Ukrán GMO a tányérunkon? - Budapest élelmiszerellátása forróbb téma, mint hinnéd

A GMO-lobbi és az ukrán agrárimport olyan erőkkel mozdulnak, amelyek már most befolyásolják, hogy mi kerül a tányérunkra. És sok esetben bizony olyan is kerül rá, amit lehet, hogy soha nem kérnénk. Budapest utcáit járva talán nem is gondolnánk, hogy a reggeli kifli, az ebédre kért menü vagy az esti gyerekvacsora mögött mekkora globális játszma zajlik. De ahogy a BP Műhely keddi fórumán kiderült: a fővárosi családok élelmiszer-ellátása nagyon is törékeny.

A GMO nagyon veszélyes lehet Fotó: Arpad Foldhazi

A beszélgetést dr. Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója nyitotta meg:

Azért beszélünk ma erről, mert azok vagyunk, amit megeszünk. És a főváros nem lehet kiszolgáltatott a globális agrárpiac hektikusságának. Az élelmiszerellátás ma már várospolitikai kérdés is.

A fórumon szakértők és gyakorló gazdák, Cseh Tibor András (MAGOSZ főtitkár), Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó-gazdálkodó, valamint Dudás Zsolt (Ahogy a Gazda látja) beszéltek arról, hogy milyen minőségű élelmiszer jut ma el Budapestre, hogyan befolyásolhatja ezt az ukrán csatlakozás és milyen veszélyekkel járhat a GMO-élelmiszerek terjedése, illetve, hogy hogyan lehetne a közétkeztetésben helyi, egészséges forrásokra támaszkodni.

GMO: vegyszerrel tömött kukorica, amit mégsem tilthatunk ki?

Szécsi Zoltán meghökkentő példákon keresztül beszélt arról, hogy a GMO-s növények már ma is megkerülő utakon jelen vannak:

Az első nagy GMO-termék a glüfozát-toleráns kukorica volt. A gyomokat hektáronként akár 8 kiló glüfozáttal irtják – ez egy rákkeltő anyag, amit a növény magába szív. És ezt a kukoricát – közvetlenül vagy takarmányként közvetve – végül mi esszük meg.

De itt nem áll meg a történet. Zoltán elmagyarázta:

A másik nagy GMO-kukorica fajta minden egyes sejtjében rovarölőt termel, hogy elpusztítsa a kártevőket. Egy hektáron így 1500-szor annyi méreg keletkezik, mint aminnyit kipermetezni szabad. És mindezt végül a fogyasztók eszik meg, vagy azok az állatok, amelyek a tányérunkra kerülnek.

Bár Magyarország jelenleg GMO-mentes, ez Alaptörvényben rögzített tétel jelenleg Magyarországon, az ukrán csatlakozás után ezek az élelmiszerek szabadon, EU-s termékként áramolhatnak be.