„Ukrajna semmi módon ne csatlakozzon az unióhoz!” – Ezt gondolják a budapestiek

„Súlyos kérdés, nem egy évre szól a döntés. Hosszú évekre befolyásolja majd az unió és Magyarország jövőjét” – mondta a Metropolnak Szabolcs, aki már kitöltve visszaküldte Ukrajna csatlakozásáról szóló szavazólapját. A férfi szerint most mindenkinek szavaznia kellene, főleg a fiataloknak, hiszen az egész életüket átírhatja egy rossz döntés. A Metropol a budapestiek véleményére volt kíváncsi.

Mint ismert, Ukrajna gyorsított csatlakozása olyan kérdés, amelyről nem dönthetnek a fejünk felett. Brüsszel és bábpártja, a Tisza mindent elkövet a háborús ország csatlakoztatása érdekében. Komoly erők törekednek arra is, hogy a magyarok ne mondhassák el véleményüket. Az elmúlt héten több mint tízezer panasz érkezett elveszett vagy ellopott szavazólapról. Ezért a kormány online szavazást is lehetővé tett itt, illetve telefonon és e-mailen is jelezhető már az, ha valaki nem kapta meg a szavazólevelet.

Ukrajna csatlakozása: „Lehet, hogy egy bizonyos szűk elit kör jól járna...”

Krisztina elmondta: „Szerintem Ukrajna semmi módon ne csatlakozzon az unióhoz. Az egész kérdés önmagában is nonszensz. A kommunizmus után megkaptuk az addig hőn áhított nyugatot. Aztán gyorsan kiderült, hogy az egész világ meghülyült. Megmondaná valaki, miért támogatja Brüsszel a háborút? Mert nem Ukrajnát támogatja, hanem a káoszt, a harcokat, fittyet hányva az emberéletre. Ha ez a szétzilált és elárult ország csatlakozna, az csak lehúzná a tagállamokat. Persze lehet, hogy bizonyos szűk elit kör jól járna... Én ebből nem kérek!”

Martin online szavazott

Martin így vélekedett: „Én online szavaztam, bár kaptam postán is szavazólapot. Szerintem nagyon jó, hogy végül behozták ezt a lehetőséget is, az én korosztályom nem nagyon vevő a borítékos megoldásra. Online pedig gyorsan kitölti az ember, a barátaim is így csinálták”.

Péter így fogalmazott: „Ukrajna gyorsított csatlakozása egyértelmű ráfizetés lenne a tagállamoknak, Magyarországnak pedig egyenesen katasztrófa. Én már leszavaztam, nem vette ki senki a postaládámból a lapot, de hallottam, milyen akciók vannak. Felháborító, és nem korrekt dolog mástól elvenni a szavazás lehetőségét, hiszen mindenki szavazhat úgy, ahogy akar. Egy ilyen horderejű kérdésnél nagyon fontos a véleménynyilvánítás, hiszen a háztartások és a csalások is megfizetik az árát”.