Szervezi az Ukrajnát támogató szavazatokat Magyar Péter

Minél több tiszásnak igennel kellene voksolnia az Ukrajna európai uniós csatlakozásáról szóló szavazáson – buzdítják híveiket Magyar Péter aktivistái a párt Facebook-oldalán, valamint egy belsős fiatalokat tömörítő Discord-csoportban - írja a Magyar Nemzet. Az elmúlt hetekben rengeteg panasz érkezett a kormányzathoz olyan választópolgároktól, akikhez nem jutottak el a Voks 2025 szavazólapjai, amelyeket a hírek szerint a Tisza Párt aktivistái lopkodnak ki a postaládákból. Mindez a közösségimédia-felületeiken folytatott kampánnyal együtt erősíti a gyanút, hogy az összegyűjtött szavazólapokkal manipulálni akarják a véleménynyilvánító szavazás eredményét.

Szabotálná a Voks 2025 véleménynyilvánító szavazást a Tisza Párt – derül ki azokból a bejegyzésekből és hozzászólásokból, amelyek Magyar Péter aktivistáinak közösségimédia-felületein láthatók. A Tisza Facebook- és Discord-csoportjaiban arra buzdítják a híveket, hogy igennel szavazzanak Ukrajna európai uniós csatlakozására. Olyan felvetések is olvashatók a hozzászólások között, hogy gyűjtsék össze a szavazólapokat, és mutassák meg, hogy mennyien nem küldték vissza a azokat.

Mindez annak fényében figyelemre méltó, hogy az elmúlt hetekben az ország számos pontjáról jelezték: vélhetően a Tisza Párt aktivistái lopkodják ki a postaládákból a szavazólapokat.

Április végén Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke is erre hívta fel a figyelmet, illetve azt is elmondta, hogy ez a tevékenység bűncselekmény, hiszen levéltitok megsértésének minősül. A napokban Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára beszélt arról, hogy egyre többen jelzik a kormányzatnak, a megtörtént kézbesítés ellenére nem érkeznek meg a címzettekhez a szavazólapok. A politikus szintén azokra a hírekre hivatkozott, amelyek szerint aktivisták kiveszik a leveleket a postaládákból. Ezért a kormányzat létrehozott egy e-mail-címet és egy ingyenesen hívható telefonszámot, amelyek segítségével be lehet jelenteni, ha valaki nem kapta meg az Voks 2025-szavazólapot.