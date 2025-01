66. születésnapját ünnepli ma a világszerte ismert magyar gyermekmentő szerzetes

Isten éltesse Böjte Csabát

Ma ünnepli 66. születésnapját Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, aki 1959. január 24-én született Kolozsváron. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója laikus korában autóvillamossági szerelőnek tanult, majd szakmáját feladva egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitában. A ferences rendbe még a Ceaușescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, mielőtt 1989-ben pappá szentelték. Több helyen eltöltött papi szolgálata után, 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete: oltalmába fogadott néhány utcagyereket. A lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az árvákat befogadó Böjte Csabának hamar híre ment Déván, mára pedig a tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengerentúl is - olvasható a Wikipédián.

Böjte Csaba ferences szerzetes / Fotó: Hatlaczki Balazs / Mediaworks archívm

Szalézi Szent Ferenc napja is ma van

A francia püspök, teológus, hittérítő, lelkiségi író, szónok, egyháztanító, több pápa személyes tanácsadója 1567. augusztus 21-én született és 1622. december 28-án hunyt el. Ünnepnapja január 24-ére, vagyis idén éppen mára esik. A hitvallók, tanítók, nevelők, írók, újságírók, hallássérült szentje arisztokrata családban született, de lemondott nemesi rangjáról, és életét Isten szolgálatának szentelte. A római katolikus egyház egyik legjelentősebb teológusának tartják. Számos művét nyomtatott formában terjesztette, ezért az újságírók és írók védőszentjének tartják.

41 éve mutatta be az Apple az első személyi számítógépét

Steve Jobs 1984. január 24-én mutatta be az Apple Macintosh-t. A gépet, amiben a monitor és a gép egybe volt építve és felül volt egy fogója a könnyebb mozgatás kedvéért. A gép színes képernyőjén grafikai elemek voltak-ami szintén újdonság volt-,szövegszerkesztő is volt hozzá, amin különféle betűtípusokkal lehetett írni (MacWrite) és képszerkesztésre (MacPaint) is alkalmas volt. Zenét tudott lejátszani és írott szöveget beszédként felolvasni.