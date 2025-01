Hallgatózik a telefonom? Féljek attól, mit mondok a mobilom mellett?

Kétségtelenül az egyik leggyakoribb kérdés, amit az iPhone- és Android-felhasználók egyaránt feltesznek, ha a mobiljuk és az online biztonság szóba kerül: vajon tényleg hallgatózik a telefonom? Kétségtelen, hogy számtalan „csak beszélgettünk róla, és megjelent a képernyőmön” típusú történet kering a világhálón, ráadásul egy friss tanulmány szerint a mobilosok harmada gondolja úgy, hogy az okostelefonja minden szavát hallgatja. A Forbes járt utána a kérdésnek, mi is az igazság a hiedelmek mögött.

Minden harmadik ember biztos benne: a telefonja lehallgatja – Fotó: Pexels

Tényleg lehallgat minket a telefonunk?

„Az egyik módszer, amivel a telefonunk hallgatózik, az olyan beépített asszisztenseken keresztül történik, mint a Siri vagy a Google Assistant. Hogy pontosan megértsék a kéréseinket, ezeknek a programoknak hosszan kell hallgatniuk minket, hogy a lehető legpontosabbak legyenek. Ez azt jelenti, hogy akkor is hallgatnak minket, amikor azt észre sem vesszük” – idézi a cikk a Compare and Recycle szakértőinek magyarázatát. Hozzáteszik: egyes programok a felhasználói feltételek közt rejtik el, hogy engedélyt kérnek a telefon mikrofonjának használatához, ráadásul később ezen rögzített felvételeket harmadik félnek is átadják, hogy célzottabb hirdetésekkel találhassanak meg minket. Épp ezért rettentő fontos, hogy mindig alaposan nézzük át egy alkalmazás felhasználási feltételeit, illetve azt, milyen eszközökhöz kér hozzáférést a telefonunkon.

A Siri asszisztens gyártója, az Apple külön közleményt adott ki szerdán, melyben kiemelik, a felhasználók Sirivel folytatott beszélgetéseit soha nem használták fel marketinges profilépítésre, és nem is adták tovább másoknak ilyen célokra.

Akkor most hallgatózik a telefon vagy sem?

Noha a technológia jelen van, a legtöbb piacon illegális, ha a tudtunk és a beleegyezésünk nélkül lehallgat minket a telefonunk. A szakértő azonban kiemelte: erre nincs is szükség. „Az igazság az, hogy nem kell hallgatniuk a beszélgetéseinket, hogy ismerjék a szokásainkat, a hobbijainkat, a döntéseinket. Az algoritmusok még azelőtt eredményre jutnak, hogy mi kimondanánk bármit is.” Az igazság az, hogy a techóriások olyan adathalmazzal rendelkeznek rólunk csak a netes viselkedésünk alapján, hogy még azt is meg tudják tippelni, méghozzá megdöbbentően eredményesen, milyen beruházásokat teszünk, mikre költünk – jóval azelőtt, hogy bennünk megfogalmazódna a konkrét igény az adott dolog iránt. Mondhatni: bizonyos értelemben jobban ismernek minket, mint mi magunkat.

Korlátoznunk kell az adatmennyiséget, amit ingyen kiadunk magunkról

– emelte ki a szakértő, utalva arra: egész netes jelenlétünk árulkodik a karakterünkről.