Ha ezt az egy dolgot nem változtatod meg a telefonoddal kapcsolatban, minden pénzed elveszítheted

Következzék pár igen aggasztó adat az említett kutatásból, mely a kisebb cégek alkalmazottait vizsgálta! A megkérdezettek több mint harmada vallotta be, hogy kattintott már adathalász linkre. 30 százalékuk vesztett el mobiltelefont, vagy lopták el a készülékét. Ezt a számot csak még aggasztóbbá teszi, hogy a kutatásban részt vevők 11 százaléka tárol a mobilján jelszavakat és más titkos adatokat, méghozzá teljesen hozzáférhető módon, mindenféle külön titkosítás nélkül.

A problémát tovább tetézik a rossz beidegződések – magyarázza egy kiberbiztonság-szakértő, Paul Walsh. Sokan ugyanis még mindig azt a szabályt követik, hogy "az e-mailben található elütések és rossz nyelvtan" a csalás egyértelmű jele. Ez igaz volt a kétezres évek elején, ma azonban már többszörösen is téves biztonságérzetet ad, ha csak erre támaszkodunk. Egyrészt a mai átverő üzenetek sokkal jobb nyelvtannal vannak megírva, legalábbis nemzetközi szinten (tegyük hozzá: a magyar nyelvvel sokszor még manapság is nehezen birkóznak meg a csalók, de sajnos ezen a téren is fejlődnek), másrészt az ilyen átverések 83 százaléka ma már a mobiltelefonokat célozza, és ezért jellemzően nem is email formájában érkezik, hanem SMS-ként.