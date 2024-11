Kiadta a figyelmeztetést a Google: ha ezekre a weboldalakra tévedsz, minden pénzed elvesztheted

Komoly takarítást végzett a Google a keresőmotorját illetően: innentől bárhogy is keresnél rájuk, nem dobja ki azokat a veszélyesnek bizonyuló weboldalakat, amik a legutóbbi biztonsági ellenőrzéseik során fennakadtak, és bizonyítottan egyetlen céljuk van: ellopni az odatévedők pénzét. Ez persze nem azt jelenti, hogy innentől minden site biztonságos, amit a kereső megtalál, de tény, hogy jó pár hackerek által üzemeltetett kamu netes áruház került ki a találatok közül. Sajnos azonban ezzel koránt sem vagyunk még biztonságban, a csalók ugyanis ezt is kijátszották.

Emberek százezreit verhették át 121 kamu webshopon keresztül a hackerek a világ minden táján Fotó: SHUTTERSTOCK / HOT MAGAZIN

Valódi webshopokat fertőznek meg a hackerek, így viszik a pénzünket

A Forbes friss cikke a bűnözők egy igencsak veszélyes módszeréről számol be. A hackerek igazi, legitim webshopok kínálatába csempészik be a saját "termékeiket" (melyeket persze mind rettentő kecsegtető áron kínálják), ha azonban valaki rákattint, akkor már átirányítják az ő kamu netes áruházukra, nem létező termékek százaival. Aki innen rendel, gyakorlatilag egyenesen a bűnözők számlájára utalja a pénzt: a termékek, amiket kínáltak, ugyanis nem léteznek, soha nem is léteztek. Az ilyen és ehhez hasonló átverésekkel a bűnözők százezreket érhettek el világszerte, és akár dollár tízmilliókhoz is juthattak az elmúlt öt év során.