Íme a világ 10 legrosszabb jelszava: ha ezek közül bármelyiket is használod, azonnal változtasd meg!

A 21. század legveszélyesebb "játéka" még mindig a jelszó. Azért, hogy emlékezzünk rá, gyakran nagyon egyszerűeket választunk, ám ezek veszélyesek. Mégis kevésbé idegőrlő, mint az, hogy állandóan új bejelentkezési kódot kérünk felületeinken. Ezzel azonban hackerek kezére játszunk, akik manapság már nemcsak pénzt lopnak, hanem személyes információkat és adatokat is. Nem hiába, hogy a legtöbb oldal már az új jelszó készítésekor megadja azt, hogy minimum milyen rövid kell, hogy legyen, és azt, hogy tartalmazzon kis- és nagybetűt, számot, különleges karaktert.

De milyen is egy "rossz" jelszó: számokkal teli. Az első ezek között is az 123456 vagy épp az 123456789. Egyik sem jobb és mindkettő a világon leggyakrabban használt numerikus jelszó. Abban az esetben pedig, ha nyolc karaktert kérnek, akkor egyértelműen az 12345678 szokott a nyerő lenni. Ezeket azonban nagyjából 40 másodperc alatt fejti meg egy hacker, majd töri fel a fiókunkat. Ezzel szemben egy 9 karakteres, kis és nagybetűs, számos jelszó, akár évekbe is telhet neki.

De ha azt hinnénk a fenti három példán túl nincs rossz kód, akkor rossz hírünk van. A top 10 további résztvevője a:

jelszó

qwerty123

qwerty1

111111

12345

123123

titok

Ezek használatát tehát mindenképp kerüljük el, ha jót akarunk magunknak. De nem tanácsos nevet használni sem. Mindenképp egy kombinációt kell készíteni, hogy biztonságban tudjuk fiókunkat. Arról nem is beszélve, ha új jelszót csinálunk, akkor az mindenképp legyen jelentősen különböző az előzőtől – írja a UNILAD.