Egyetlen telefonhívás egymillió forintjába került a veszprémi asszonynak

Napi szinten futni bele olyan hírekbe, hogy valakit online csalók környékeztek meg, netán vertek is át. Sajnos most is ez történt Veszprémben, ahol egy idős asszony esett a bűnözők áldozatául. A 72 éves nőt a bankja nevében hívták fel, mondván: valószínűleg csalás áldozata lett, mert gyanús, külföldre irányuló pénzmozgást tapasztaltak a bankszámláján. A telefonáló készségesen javasolta: az asszony telepítsen egy programot a gépére, majd ezt követően lépjen be a netbankjába és változtasson jelszót. Azonban amit az áldozat nem tudott: a telepített program épp arra volt hivatott, hogy onnantól a bűnözők minden lépését figyelni tudták a számítógépén, így hozzájuthattak a banki belépőadataihoz is, melyek segítségével végül egymillió forintot emeltek le a számlájáról – számolt be az esetről a Police.hu oldala.

A Veszprémi Rendőrkapitányság csalás bűntett miatt indított eljárást.