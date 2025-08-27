Figyelmeztető jelek: a pszichopaták három fő tulajdonsága már gyermekkorban megmutatkozik

Mutatjuk, melyek ezek!
Egy tudós, Essi Viding professzor azt vizsgálta, hogy bizonyos, már gyermekkorban is jelentkező viselkedési formák hogyan növelhetik a pszichopátia néven ismert állapot kialakulásának kockázatát.
A pszichopátia személyiségzavar, melynek fő jellemzői a hazudozás, mások kizsákmányolása, meggondolatlanság, arrogancia, promiszkuitás, alacsony önkontroll, valamint az empátia és a bűntudat hiánya. A személyiségzavarban szenvedő ember az épelméjű tökéletes mása, látszólag egészséges, miközben mások kizsákmányolása iránti hajlama kóros.
Essi Viding professzor kutatása nem azt jelenti, hogy akik az adott tulajdonságokkal rendelkeznek, mindenképpen pszichopaták lesznek, de azonosította azokat a korai figyelmeztető jeleket, amelyek akár problémát is okozhatnak, amennyiben nem foglalkoznak velük. Ezek különböznek az olyan tipikusan ,,rossz gyerek" tulajdonságoktól, mint amilyen a hisztizés is. A gyerekek úgynevezett viselkedési zavarokkal és érzéketlen, érzelemmentes viselkedési mintákkal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy nem érzik magukat rosszul attól, ha másokat bántanak vagy nehezen tudják összekapcsolni a tetteiket a kapott büntetéssel. Emellett nem élvezik, ha másoknak örömet szerezhetnek.
Viding példája szerint, ha egy átlagos gyerek megüt egy másikat és elveszi a játékát, általában bűntudatot érez, amikor meglátja, hogy a másik gyermek elsírja magát: ezzel szemben a pszichopata gyerekek nem ezt érzik. Viding megvizsgált egy csapat kisgyereket, és három olyan tulajdonságot emelt ki, amelyek veszélyesek lehetnek.
Az első az érzelmi reakció hiánya volt egy másik személy fájdalmára. Ezek a gyerekek nem érezték rosszul magukat, ha másoknak fájdalmat okoztak, vagy ha megríkatták őket.
A második az volt, hogy nehezen tudták összekapcsolni a rossz tettüket a kapott büntetéssel. Az érintett gyerekek nem tanultak az olyan büntetésekből, mint amilyen a szünet vagy a privilégiumok elvesztése: továbbra is káros dolgokat követtek el.
Legvégül nem törődtek azzal, hogy másoknak megfeleljenek. A legtöbb gyermek szereti boldoggá tenni a szüleit, ám az érintettek csak arra koncentráltak, amire akartak és nem okozott nekik örömet a másik ember boldogsága - írja a Daily Mail.
Ez nem úgy működik, hogy amikor betöltöd a 18-at, születésnapi ajándékként kapsz egy teljes értékű személyiségzavart – nyilvánvaló, hogy vannak gyerekek, akik már egészen fiatalon rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal
- mondta a szakember.
A pszichopatikus tulajdonságokat erősen befolyásolták a családi gének.
Senki sem születik pszichopatának, és a gének sem tervrajzok, de vannak emberek, akiknek a genetikai felépítése azt jelenti, hogy nagyobb kockázatnak vannak kitéve, mint mások
- jegyezte meg Vining.
Bár a kutatók három kulcsfontosságú tulajdonságot találtak, amelyek a pszichopátia kialakulásához vezethetnek, Viding azt is megjegyezte, hogy a szülők háromféleképpen akadályozhatják meg gyermekeiket abban, hogy sötét útra lépjenek.
Az első a meleg és szeretetteljes szülői nevelés. Tanulmányok szerint az örökbefogadott gyermekek, akik génjeiben esetleg ott rejtőzik a pszichopátiára hajlamos tulajdonság, kisebb valószínűséggel térnek sötét útra, ha egy szerető családban nőnek fel.
Második tényezőként a terápiát említik. A terápia során a gyermek megtanulhatja kezelni az érzelmeit és viselkedését. Ez a szülőknek is segíthet abban, hogy kezelni tudják a gyermeküket.
Végezetül a korai beavatkozás segíthet megelőzni a pszichopátiát. Minél hamarabb azonosítják ezeket a tulajdonságokat, annál egyszerűbb megelőzni az állapot kialakulását.
Bármely viselkedés esetében minél mélyebben gyökerezik meg, annál nehezebb beavatkozni
- jelentette ki a szakember.
