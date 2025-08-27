Figyelmeztető jelek: a pszichopaták három fő tulajdonsága már gyermekkorban megmutatkozik

Egy tudós, Essi Viding professzor azt vizsgálta, hogy bizonyos, már gyermekkorban is jelentkező viselkedési formák hogyan növelhetik a pszichopátia néven ismert állapot kialakulásának kockázatát.

A pszichopátia egyenes tulajdonságai már gyermekkorban megmutatkoznak / Fotó: freepik.com / Illusztráció

A pszichopátia személyiségzavar, melynek fő jellemzői a hazudozás, mások kizsákmányolása, meggondolatlanság, arrogancia, promiszkuitás, alacsony önkontroll, valamint az empátia és a bűntudat hiánya. A személyiségzavarban szenvedő ember az épelméjű tökéletes mása, látszólag egészséges, miközben mások kizsákmányolása iránti hajlama kóros.

Essi Viding professzor kutatása nem azt jelenti, hogy akik az adott tulajdonságokkal rendelkeznek, mindenképpen pszichopaták lesznek, de azonosította azokat a korai figyelmeztető jeleket, amelyek akár problémát is okozhatnak, amennyiben nem foglalkoznak velük. Ezek különböznek az olyan tipikusan ,,rossz gyerek" tulajdonságoktól, mint amilyen a hisztizés is. A gyerekek úgynevezett viselkedési zavarokkal és érzéketlen, érzelemmentes viselkedési mintákkal rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy nem érzik magukat rosszul attól, ha másokat bántanak vagy nehezen tudják összekapcsolni a tetteiket a kapott büntetéssel. Emellett nem élvezik, ha másoknak örömet szerezhetnek.

Viding példája szerint, ha egy átlagos gyerek megüt egy másikat és elveszi a játékát, általában bűntudatot érez, amikor meglátja, hogy a másik gyermek elsírja magát: ezzel szemben a pszichopata gyerekek nem ezt érzik. Viding megvizsgált egy csapat kisgyereket, és három olyan tulajdonságot emelt ki, amelyek veszélyesek lehetnek.

Érzelmi reakció hiánya

Az első az érzelmi reakció hiánya volt egy másik személy fájdalmára. Ezek a gyerekek nem érezték rosszul magukat, ha másoknak fájdalmat okoztak, vagy ha megríkatták őket.

Tettek és következmények összekapcsolása

A második az volt, hogy nehezen tudták összekapcsolni a rossz tettüket a kapott büntetéssel. Az érintett gyerekek nem tanultak az olyan büntetésekből, mint amilyen a szünet vagy a privilégiumok elvesztése: továbbra is káros dolgokat követtek el.