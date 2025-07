Kik azok a függetlenséghajszoló férfiak, és hogy ismerheted fel őket?

Sokféle oka lehet annak, ha a férfiaknál a kalózpsziché lelkület alakul ki, ennek egy hosszabb terápia során érdemes utánajárni.

Különféle okai lehetnek

Ha egy férfi felnőttkorában extrém módon kergeti a függetlenséget, annak sokféle oka lehet, a legtöbb a gyermekkorban keresendő.

– Előfordulhat, hogy a különösen nagy szabadságra vágyó személy érzelmi szükségletei fiatal korában nem voltak megfelelően kielégítve, vagyis nem kapta meg azt a biztonságot, figyelmet, feltétel nélküli szeretetet a szüleitől, amire vágyott volna – magyarázza a pszichoterapeuta. – Jellemző az is, hogy valaki egy kifejezetten kontrolláló családból kikerülve válik extrán függetlenné. Felnőttként egyáltalán nem szeretne kötődni és másokhoz tartozni, hiszen korábbi életében egy túlságosan szoros rendszerben létezett. Az is gyakori, hogy valaki nagyon szigorú nevelési elvek mentén cseperedik, esetleg ilyen iskolába jár. Felnőve belőlük lehetnek a kereteket nem kifejezetten szerető, és fenntartó személyek. Érdemes megemlíteni az érzelmi sérüléseket is, vagyis azokat, akik sérelmeket éltek át a családi kapcsolataikban, például elvesztették a szüleiket, bántalmazták, elhanyagolták őket. Nekik ez lehet a fő indokuk arra, hogy nem szeretnének másokkal viszonyt kialakítani és fenntartani, hiszen azt tapasztalták, hogy ezekben csak sérülni lehet. A túlságosan független emberek leggyakrabban a felsoroltak miatt nem tartják biztonságosnak, komfortosnak a normatív elköteleződéssel járó kapcsolatokat, és döntenek úgy, hogy ezektől távol maradnak.