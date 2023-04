Újabb halálraítélt fehér patkány kölyköt találtak egy Újbudai lakótelepen – Videó!

A legtöbb emberben negatív kép él az egerekről, illetve patkányokról, és minden fajtájukról a betegségek, illetve a ragályok jutnak eszükbe. Pedig a háziasított patkány, és azon belül az albínó patkány nem ezt a „csapatot” erősíti. A kis fehér patkányok főként „takarmányállatok”, amelyeket azért szaporítanak és értékesítenek, hogy ragadozóállatok eledelévé váljanak. Fogságban születnek és a természetben nem is tudnak életben maradni.

Sokan háziállatként tartják a fehér patkányokat /Fotó: George Dolgikh / Shuttertock

Néhány ember pedig házikedvencként is örökbe fogad kis fehér patkányokat, ugyanis rendkívül intelligens állatok, ragaszkodnak a gazdájukhoz és még akár trükköket is lehet nekik tanítani. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy az egészségügyi kockázatuk még a kutyáknál is kisebb, mivel nem járnak ki az utcára.

Már legalább 4 fehér patkányt találtak a környéken

Április 3-án újabb fehér patkányt találtak Újbudán, a Fegyvernek utca 58-as számú háznál. Az elmúlt hónapokban ez már a negyedik rágcsáló, melyet az utcán találtak meg a lakótömb környékén. Bár egy helyi lakó hazavitte és megpróbálta menteni az életét a kis állatkának, végül nem járt sikerrel. A helyszínen a Metropol megtudta, hogy 2021-óta rendszeresen találnak albínó patkányokat a ház körül, úgyhogy úgy tűnik, hogy az egyik itt lakó szabadon engedi a „felesleges” patkányokat az utcára, hogy ott pusztuljanak el.

Rendszeresen találnak a Fegyverneki háztömbnél utcára dobott rágcsálókat Fotó: Markovics Gábor

Azokat a rágcsálókat, melyeket sikerül időben megtalálnia az embereknek, általában az Együtt A Kisállatokért Alapítvány munkatársai fogják be, és juttatják a megfelelő helyre, ahol új életet kezdhetnek. Az alapítvány önkéntese, Barabás Dóra a helyszínen vezette körbe lapunkat, ahol – a segítség ellenére – néhány napja egy újabb patkány pusztult el.

Íme a Metropol helyszíni videóriportja: