Exkluzív interjú: Tarlós István szerint Szentkirályi Alexandra a legalkalmasabb jelölt Budapest vezetésére

„Benn ült öt évig a közgyűlésben – már amikor ott volt” – minősítette a Metropolnak Karácsony Gergely korábbi közgyűlési munkásságát Tarlós István, aki a főpolgármestert emiatt ismeri, ahogyan Vitézy Dávidot és Szentkirályi Alexandrát azért, mert hosszú ideig mindkettőjük közvetlen főnöke volt. „Objektív véleményt tudok formálni róluk, hiszen nincs tervemben visszamenni a nagypolitikába” – jegyezte meg Tarlós, aki szerint Karácsony csak ígérget, de nem tesz semmit, az őt érintő állandó zűrös ügyek kapcsán állandóan megijed és másra mutogat, Vitézy Dávidnak kiváló a memóriája, de csak egy területhez ért, ami iránt szélsőséges érdeklődést tanúsít. Szentkirályi Alexandra, az ő volt helyettese viszont széles látókörű, van városvezetői tapasztalata, és jelentős a lobbiereje.

Tarlós István szerint a teljesítmény nagyon hiányzik, ezért Karácsony Gergelyre szavazna most a legkevésbé Fotó: Markovics Gábor/Metropol

Metropol: Ön szerint Szentkirályi Alexandra milyen főpolgármester-jelölt?

Tarlós István: Bizonyos vagyok benne, hogy a Fidesz Budapesten a legtöbb szavazatot vele tudja begyűjteni. Hogy ez mire lesz elég, hamarosan kiderül és sok körülménytől függ. A három jelölt közül Alexandra ismeri legjobban a fővárosi terepet. Vitézy Dávid is mellettem dolgozott, de ő csak egy szeletét látja át az önkormányzati feladatoknak, Alexandra viszont az egészet. Ráadásul nagyon jól kommunikál, humán területen otthon van, és jó arca lehet Budapestnek, mert ez sem mindegy. Még egy bizonyosnak tűnik: a fejlesztések tekintetében a legfajsúlyosabb lobbiereje neki van. Ha a stábja abban fog segíteni neki, hogy pozitív kicsengésű kampányt folytasson, akkor esélyesnek tartom a győzelemre is.

M.: Mi fontos ahhoz, hogy valaki jó főpolgármester lehessen?

T. I.: A teljesség igénye nélkül szerintem az arányérzék, a határozottság, a józanság, a jó fellépés, és a szenzibilitás is. Az nem helyes felfogás, hogy csak a nettó eredmény számít és semmi más. Kell, hogy valakiben legyen empátia más emberek öröme, félelme, bánata irányában. Fontos még, hogy valamennyire mindenhez értsen az önkormányzati területeken. Ez egy tízpróbás foglalkozás! A tízpróba is egy olyan sportág, hogy hiába jó diszkoszvető valaki, ha nem tud ugrani vagy futni, akkor soha nem lesz jó összetett eredménye. Gondolok itt arra, hogy ha valaki egyirányú, szélsőséges érdeklődést tanúsít mondjuk a közlekedés irányában de a fővárosi önkormányzat többi ágazatára érdektelenül tekint, akkor abból nem biztos, hogy jó főpolgármester lesz. A főpolgármesterséghez jó együttműködési készség is szükséges. Amikor azt mondom, hogy Alexandrának erősebb a lobbiereje, mint akármelyik ellenfelének, ezzel azt is mondom, hogy leginkább képes együttműködni azokkal az erőkkel, akiktől az önkormányzat mozgástere függ. Nekem is voltak a Fidesszel ellentéteim, de mindig megvolt az az alapegyüttműködés, amely eredményre vezetett. Most Karácsony Gergely fényesen bizonyítja, hogy milyen, amikor ez hiányzik. Itt el kell találni a helyes arányokat, és ezt Alexandrából sokkal inkább kinézem, mint Dávidból.

M.: A baloldal igyekszik alábecsülni Szentkirályi Alexandrát a fiatal kora miatt...

T. I.: Elindult egy olyan játék, hogy egyesek elkezdték látványosan aláértékelni Alexandrát. Olyanok, akik gyakorlatilag keveset tudnak róla. Mondván, hogy egy csinos fiatal nő, biztosan emiatt tud előre jutni, vagy azért olyan a fellépése, mert kormányszóvivő volt. Ezek butaságok! Épp azt jelentik, hogy titkon tartanak tőle. Azt ne felejtsük el, hogy minden idők legfiatalabb főpolgármester-helyettese volt és azt megelőzően öt évig fővárosi képviselőként dolgozott. Ez kilenc szakmai év, amiből öt kifejezett városvezetői gyakorlat.

M.: Ön milyen megfontolásból kérte fel Szentkirályi Alexandrát főpolgármester-helyettesnek?

T. I.: Neki főleg a női politikusok és a „Karácsony-imádók” között vannak irigyei, amiatt, hogy fiatalon ilyen magas pozícióba jutott. Valóban, 26 évesen Budapest főpolgármester-helyettesének lenni, nem kis dolog. Sajnálom azonban, ha az irigyek lelkének virágoskertjébe gázolok most, de ez az irigykedés ostobaság! 2006-tól dolgozott mellettem, köztünk egyfajta apa-lánya kapcsolat alakult ki. Egyszerűen úgy láttam, hogy ebben a fiatalban van fantázia, lehet építeni és megbirkózik a feladattal. Ezért kértem fel és igazam is lett.

M.: Ön részt vesz Szentkirályi Alexandra kampányában?

T. I.: Nem szeretnék főszereplője lenni a kampánynak, most is csak a saját véleményemet mondom el a Metropol érdeklődésére. Más kérdés azonban az, hogy ha szüksége lesz Alexandrának egy-egy tanácsra, támogatásra, kérésére rendelkezésére fogok állni.

M.: Milyennek látja Karácsony elmúlt Gergely öt évét?

T. I.: A teljesítmény nagyon hiányzik, Karácsony Gergelyre szavaznék most a legkevésbé. A főpolgármester úr önállósága is a legfinomabban szólva erősen megkérdőjelezhető, másrészt amikor felmerül a neve egy problémás ügy kapcsán, amelyből bőven van, akkor megijed és azonnal talál valaki mást, akire aztán mutogat. Tíz esetből tízszer kitalálja, hogy őt már megint félrevezették, aztán eliszkol. Egyik vizsgálóbizottságot csinálja a másik után, különösen olyan ügyekben, amelyeknek ő is részese volt. Ezeknek a bizottságoknak aztán szeret az élére állni, és szavazni a kérdésben. Most az ilyen lépései inkább az őt körülvevő számos zűrös ügy eltakarási kísérleteiként értelmezhetők. Számomra ezek nem szimpatikus tünetek.

M.: Mit gondol az öt éven át nem túl sok konkrét eredményt felmutató főpolgármester újabb ígéreteiről?

T. I.: Budapesten szerintem eleve nem feltétlenül a teljesítmények döntenek. Politikai hangulatkeltések, indulatok, a város többségének a beállítottsága befolyásolhatják az eredményt. A kampányígéreteknek általában nem érdemes sok hitelt adni. Karácsony Gergely például ismételget korábbi, azóta sem betartott ígéreteket. Vitézy is mond olyanokat, hogy az ember Cavinton után nyúl. Vitézy olyanokat is ígér, amiket egyébként végig sem gondol. A főpolgármesternek például köze sincs a kórházakhoz. A cégek igazgatóságaiból, felügyelőbizottságaiból pedig senkit nem tud leváltani. Arról a közgyűlés dönt. Elképzeli, hogy Gyurcsány majd leváltatja a DK-sokkal a saját emberét, mert Vitézy azt szeretné? Mintha Karácsony és Vitézy nem ismernék az önkormányzati törvényt sem. Alexandrától nem hallani szűk körben sem képtelenségeket.