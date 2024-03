Tarlós volt helyettesének jók az esélyei Budapesten: Szentkirályi Alexandra jól képzett és fiatal, de nagyon tapasztalt a politikában

A Várkert Bazár, a Széll Kálmán tér felújítása, Demszky Gábor örökségeként a problémás négyes metró beruházás befejezése, vagy a hármas metró felújítása, a szelektív hulladékgyűjtés budapesti bevezetése, a dunai, menetrend szerinti BKK- hajószolgáltatás elindítása, a város kimenekítése a csődhelyzetből, majd 200 milliárdos tartalék ráhagyásra az utódokra, Karácsony Gergelyékre, akik eltapsolták – többek között ezekben a hatalmas projektekben vett részt Szentkirályi Alexandra főpolgármester-helyettesként Tarlós István főpolgármester mellett, és olyan tapasztalatokat szerzett, amelyekkel megállhatja a helyét a főváros élén. Még akkor is, ha Karácsony Gergely és a DK-s többségű városvezetés után kell rendet raknia...

Szentkirályi Alexandra először a Fővárosi Közgyűlés képviselője, majd Tarlós főpolgármester-helyettese, majd kormányszóvivő volt Fotó: Bruzák Noémi

Szentkirályi Alexandra már fiatalon érdeklődött a fővárosi politika iránt, először Tarlós István 2006-os főpolgármesteri kampányában vette ki a részét, akkor Demszky Gábor ellen. Már a kampányban kitett magáért, máig megőrzött higgadt, racionális gondolkodásával és tettrekészségével hamar kitűnt a fiatalok közül. A Demszky elleni kampányvereség nem szegte kedvét, sőt. Folytatta a munkát, így a fővárosi politika színpadára végül 2010-ben léphetett fel, amikor a következő sikeres választási kampányt követően képviselő lett a Fővárosi Önkormányzat Fidesz-frakciójában.

Tarlós István és helyettese, Szentkirályi Alexandra Fotó: Veres Nándor

Ezt követően Szentkirályi Alexandra több szakterületen is tapasztalatot szerzett, 2011-től 2014-ig a BKK Közút Zrt. felügyelőbizottságának volt elnöke, 2010–2012 között pedig a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., továbbá a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt. felügyelőbizottsági tagja is volt. A ciklust követően, 2014-ben, miután Tarlós óriási fölénnyel újrázott, Szentkirályi minden idők legfiatalabb főpolgármester-helyettese lett, kulturális, oktatási, szociál- és ifjúságpolitikai, sport-, környezetvédelmi, turisztikai és arculati feladatokat ellátva. Itt is megállta a helyét, hiszen kreatív, nyitott személyiségének és praktikus problémamegoldó tulajdonságainak köszönhetően szívesen fogadták a nevezett területeken dolgozó fővárosi cég vagy akár színházvezetők is. Munkássága idején újult meg a főváros és/vagy a kormány együttműködéséből a többi között a II. János Pál Pápa tér, a margitszigeti Zenélő kút, a margitszigeti kisállatkert, valamint a Városligeti Műjégpálya és épületegyüttes rekonstrukciója, illetve a budapesti kerékpáros közösségi közlekedési rendszer kialakítása is ide datálódik, számos játszótér és kirándulóhely kialakítása és felújítása mellett.

Tarlós István elismerően nyilatkozott róla, mint a hirado.hu-nak mondta, ő is Szentkirályit javasolta jelöltnek, hozzátéve: volt helyettesének reális esélye van a győzelemre.

Szentkirályi Alexandrának van a legjobb rálátása az önkormányzat spektrumának egészére, ismeri a várost, erős lobbierővel rendelkezik, jól kommunikál. Neki van egyedül egyaránt önkormányzati, fővárosi és kormánykörnyezetből származó tapasztalata

– mondta Tarlós István.

Szentkirályi a jelölés elfogadásával együtt elköszönt kormányszóvivői feladataitól Fotó: Facebook-videó

Kormányszóvivő: világjárványtól a háborúig

Szentkirályi Alexandra Tarlós István 2019-es távozása után, Hollik Istvánt követve lett kormányszóvivő. Az első időszak rögtön mély víz volt számára, hiszen a koronavírus-járvány alatt kellett ellátnia feladatát és tájékoztatni a közvéleményt a kormány döntéseiről, a pandémia leküzdése érdekében hozott intézkedésekről, a gazdasági nehézségekről. Később az orosz–ukrán háború diktálta a napirendet, a kormányszóvivő erről a témáról is folyamatos tájékoztatást adott, a kormány segítségnyújtásáról is beszélve.

Izgalmas önkormányzati választások elé nézünk

Miután Szentkirályi elfogadta a Fidesz–KDNP felkérését, és főpolgármester-jelöltként indul 2024. június 9-i önkormányzati választásokon, Orbán Viktor visszavonta Szentkirályi Alexandra – a belföldi kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos – kinevezését. Az erről szóló miniszterelnök aláírásával ellátott határozat, március 15-től hatályos. Jelen állás szerint a 36 éves Szentkirályi a mostani főpolgármesterrel, Karácsony Gergellyel fog megmérkőzni, akinek újrázását a DK, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd támogatja Budapesten. Rajtuk kívül a Jobbik-Konzervatívok Brenner Kolomant, a Mi Hazánk pedig Grundtner Andrást indítja a választáson. Az LMP részéről nem hivatalosan, felmerült Vitézy Dávid neve is, ő azonban még nem reflektált a felkérésre.

