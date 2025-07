Lesben várt a kánikulában: ordító patkány harapta meg Rebekát Zuglóban

„Találkozom patkányokkal”

Rebeka a közösségi médiában riadóztatott, hogy „mindenki nézzen a lába elé” – biztos, ami biztos. Bejegyzésére többen is reagáltak, akik megerősítették neki: sajnos tényleg sok a patkány Zuglóban, a Korong utcai kutyafuttató körül is ólálkodnak már egy ideje.

„A Korong utcai futtatóban rendszeresen látni patkányokat szaladgálni. Mi csak bringával szoktunk arra menni, de láttuk már párszor sajnos” – írta Martina, mire Barka:

Már nem félnek az emberektől! Simán akár támadnak is, ez megrémít. Lépten-nyomon találkozom patkányokkal, akár játszótéren is

– fogalmazott a nő.

Egy helyi lakos azt írta, a Wass Albert téren az autók alatt bújnak meg a patkányok, Katalin szerint pedig már a kutyákat is támadják. „Nálunk is történt támadás! Az egyik kutyánknak rontott neki egy patkány néhány hete. Akár nekem is ugorhatott volna, mert a kutya mögöttem jött le a lépcsőn a kertbe, amikor nekiugrott” – írta Katalin.