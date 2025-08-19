"Nem tudom, mit tehetnék, hogy idősebbnek tűnjek" - Gyerekként bánnak a fiatalos külsejű anyukával

Egy nő azt állítja, hogy állandóan gyereknek nézik a fiatalos külseje miatt, annak ellenére, hogy már édesanya.

Bár korábban zavarta, hogy gyerekként kezelik, mára már lepereg róla. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A mindössze 150 cm magas, 35 kilogrammos és babaarcú fiatal nő, Abrianna Eison szerint az emberek gyakran azt hiszik róla, hogy csak kilencéves. Egy, a TikTokon felkapott felvételen a 26 éves Abrianna egy étteremben videózta le magát, ahol gyerekeknek szánt italt szolgáltak fel neki, holott a kisbabáját is magával vitte.

Miért történik ez még mindig? Nem tudom, mit tehetnék, hogy idősebbnek tűnjek, azt hittem, ha lesz egy babám, az majd segít!

- jegyezte meg tréfásan.

Az emberek nap mint nap jóval fiatalabbnak néznek, mint amennyi vagyok. Általában azt gondolják, hogy 15- 18 év közötti lehetek. Teljesen megdöbbennek, és azt mondják, hogy nem vagyok nagyobb egy szúnyogcsípésnél!

- tette hozzá.

Még első gyermeke, Selah Mae megszületése után is rendszerint legalább egy évtizeddel fiatalabbnak vélik a valós koránál.

Már nem igazán zavar, mert egész életemben így volt, még gyerekként is. Régen nagyon mérges lettem, amikor fiatalabbnak hittek. Egyszer például egy templomban jártam, ahol különböző órákon lehetett részt venni: én a felnőtt órára indultam, amikor egy idős férfi megállított, és a tinédzsereknek szóló terembe akart átirányítani.

A nő videója több millió kedvelést kapott, és számtalan hozzászólás is érkezett.

Biztos azt gondolták, hogy a kisbabád a testvéred, és nem a lányod

- írta az egyik néző.

Sosem találtam volna ki, hogy elmúltál 18

- tette hozzá egy másik felhasználó.

A korára való megjegyzések mára már leperegnek Abriannáról, de az még mindig zavarja, ha más emberek irányítani próbálják, mert az gondolják, csak egy gyerek - írta a Mirror.