Szenes Andrea nagy bejelentést tett: „A gigatehetséges Kökény Dani is ott lesz!”

„A legújabb gigatehetséges Szenes énekesem, Kökény Dani is ott lesz. A legjobb hangú fiatal fiú a miénk lesz este” – újságolta izgatottan Szenes Andrea a Facebookon, hogy Kökény Dani is fellép az édesapja, a szerző legenda Szenes Iván emlékkoncertjén, melyet szeptember 7-én, immáron tizenötödik alkalommal rendez meg a Józsefvárosban.

Kökény Danira csupán három éve figyelt fel az ország (Fotó: Csányi István)

A „Sztárban Sztár leszek!” 2022-es győztese nem kisebb nevek mellett áll majd színpadra, mint például Bodrogi Gyula, Lajcsi, Nyári Károly vagy Poór Péter. Szenes Iván életműve során több mint kétezer dalt és kétszáz színdarabot írt, melyet a hazai zenei élet legnagyobbjai tettek slágerekké. Olyan előadókat támogatott dalaival, mint Koós János, Aradszky László, Mary Zsuzsi, Zalatnay Sarolta vagy Korda György.

Kökény Dani nagy megtiszteltetésnek élte meg a felkérést

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy Andrea meghívott a koncertre. Gyermekkorom óta nagyon szeretem a régi magyar- és külföldi dalokat, leginkább ezeken nőttem fel.”

Az, hogy a mai zenei ízlésem és értékrendem olyan, amilyen, azt ezeknek a daloknak köszönhetem.

„Nagyon sok Szenes Iván dalt is hallgattam, de akkor még nem igazán tudtam, hogy azok Szenes-dalok. Ezeket ma felismerni és rájuk csodálkozni nagyon jó érzés” – jegyzi meg Kökény Dani, aki nemrég beszélt a problémáiról, amiket a Sztárban Sztár leszek! után osztott meg.

Több nagy név is fellép Szenes Iván emlékkoncertjén (Fotó: szervező)

Kökény Dani idén tavasszal mindössze húszévesen a legrangosabb hazai könnyűzenei elismerést, a Fonogram-díjat is átvehette a Duna csatorna „A Dal 2024” című műsorában döntőig jutó „Ugyanaz a ház” című daláért.