Szenes Iván 100 éves lenne – lánya, Szenes Andrea: „Egyre jobban hiányzik”

Szeptemberben már 14 éve lesz, hogy Szenes Iván elhunyt, ma pedig a 100. életévét töltené a népszerű író, színpadi szerző. Emléke azonban azóta sem kopott meg, nemcsak megszámlálhatatlan slágert, hanem rengeteg tárgyat hagyott maga után, melyet a róla elnevezett múzeum őriz.

Szenes Iván és lánya között különleges kapcsolat volt

Szenes Andrea számára élete legnagyobb vesztesége édesapja halála. Mégis úgy érzi, szülője szellemi hagyatéka – amit ráhagyott –, azoknak a „gondozása” valamelyest kárpótolják őt a legenda elhunyta után is.

Azt szokták mondani, hogy a gyász, a fájdalom, a sebek, idővel begyógyulnak.

„Én épp ellenkezőleg érzem, mert egyre jobban hiányzik. Vele minden perc szép volt. Ő egy rendkívül különleges ember volt. Legendás apa-lánya, különleges kapcsolat volt közöttünk. Az élet hétköznapi dolgaiban is szórakoztató volt. Biztos mosolyog föntről, és büszke lenne rám, hogy az ő dolgaival foglalkozom, nem gondolta volna sem ő, sem én, hogy ez majd így alakul. Amióta elment, teljesen olyan lettem, mint ő.”

Nem tudatosan, de valahogy a szokásait átvettem.

„Például én is hipochonder lettem, és miután elment, elkezdtem újra dalokat írni” – mondta a Metropolnak Szenes Andrea.

„Ha van egy normális orvosi ellátás, amit megkap, akkor simán ma is élhetne”

A Szenes családban különleges jelentősége volt az évfordulóknak. Andrea erről is mesélt lapunknak.

„Mindig a születésnapok előestéjén ünnepeltünk. Az volt a szokásunk, hogy ebből az alkalomból mindenki írt egy verset. Máig őrzőm őket, és hamarosan kikerülnek a Szenes Iván 100 című új kiállításunkon a Szenes Iván Slágermúzeumban. Apám 14 évvel ezelőtt hagyta el a földi világot.”

Ahogy elindultak az emlékműsorok magammal viszem őt tovább, úgyhogy valahogy észre sem veszem, hogy már nem él itt, csak egy másik világban.

„Jelen van most is az életemben. Tény, hogy a magyar nép tette őt Magyarország legjátszottabb szerzőjévé. Óriási dolog, hogy a felé irányuló hatalmas szeretet máig megmaradt. Rájöttem, hogy nagyon ritkán szoktam róla interjút adni, hiszen én csinálok róla műsorokat. Azt mondjuk, hogy Szenes Iván 100 éves, mégis azt gondolom, hogyha van egy normális orvosi ellátás, amit megkap, akkor simán ma is élhetne – a génjeiben benne volt –, előfordulhatna, hogy most ő ad interjút” – mondta lapunknak.

„Szenes Iván-emlékévet indítunk”

Szenes Iván nevéhez több mint kétezer dal fűződik, ezen túl rengeteg be sincs jegyezve. A művész halála után, lánya Szenes Andrea létrehozta a Szenes Iván Művészeti Díjat, emlékére 2011 óta minden évben megrendezik a Szenes Iván Emlékkoncertet, amelyet lakóhelyén, a Rezső téren (2016-tól Szenes Iván tér) tartanak. Az ingyenes műsor évről évre tízezreket vonz a térre, soha előtte ennyi ember még nem jött el ide. Kis költői túlzással Szenes Andrea minden perce édesapja körül forog. Mint mondja, boldogan teszi, ennek a tevékenységnek, valamint a zenés tévéműsornak is élvezi minden percét. A színpadon a legnyugodtabb, a koncertek és a műsorok szórakozást jelentenek számára.

„A saját, talán a 85. születésnapjára írta a Mintha sohasem hagynád abba, úgy kell élni című dalát.”

És ahogy a szöveg mondja, be is tartotta, mert a halála előtt két héttel még énekelte és játszotta a közönségnek.

„Nincs még egy olyan szerző, aki ilyen sokoldalú, akiben a humor és a líra ennyire egyben meg van. Ő nyerte a legtöbb táncdalfesztivál-díjat, éppúgy nevéhez fűződik a legtöbb zenés színdarab. És mind siker. Úgy értékelem, hogy a XX. század legnagyobb dalszerzője volt. Óriási hagyatéka van, sokan eltűnnek, de ő megmaradt. Törőcsik Mari mondta róla, hogy őt mindenki szerette, és én is ezt tapasztalom, mindenki csak jót mond róla” – mondta a legendás dalszerző lánya. „Bodrogi Gyula is csodálatosan fogalmazta meg, ő a modern kor Petőfi Sándora. Szinte nincs olyan járókelő, aki ne tudná folytatni a dalainak sorait. Úgy mint a zenére írt költészete, mint régen a Tinódi Lantos Sebestyén, vagy a Csokonai Vitéz Mihály, ennek a példájára Bodrogi Gyula és Demeter Szilárd adta az ötletet, hogy 2024. április 25-től – ami Iván 100. születésnapja – 2025. április 25-ig a könnyűzenében Szenes Iván-emlékévet indítunk” – árulta el érdeklődésünkre az író lánya.