Ingyenes KRESZ-suli indul a Városligetben, kicsiknek és nagyoknak egyaránt

Egy foglalkozás 75 perces lesz

A múzeumpedagógusok vezetésével 3 tematikus workshop várja a gyerekeket kéthetenként kedden a városligeti KRESZ parkban, június 13-tól augusztus 27-ig. Az alkotással, kerékpárszereléssel és az évszaknak megfelelő öltözetek közös felfedezésével is foglalkozó, 75 perces, játékos műhelyek segítenek eligazodni a kétkerekűek izgalmas világában és hasznos, gyakorlati ismereteket adnak át a biztonságos, környezettudatos közlekedésről. A Liget jogsit megszerző gyerekek kedvezményesen tekinthetik meg a múzeum időszaki kiállítását, ahol a KRESZ parkban látható járművek „nagy testvérei” is megelevenednek, többek közt eredeti mozdonyokra, buszokra és repülőgépre is felszállhatnak. A családi programsorozatban közreműködik a Bikeride Sportegyesületet is, amely szervezetet a kerékpározásért, mint sportért, közlekedési eszközért és mint szabadidős tevékenységért rajongó, elsősorban korábbi kerékpárversenyzők alapították. Június 13-tól augusztus közepéig szombatonként a városligeti KRESZ parkban a 60 perces KRESZ-suli-foglalkozások keretén belül a sportegyesület edzői, sportolói várják az 5–12 éves korosztályt elméleti és gyakorlati kerékpárkezelési praktikákkal és KRESZ-alapismereti infókkal!