Szenzációs sikert arattak Szingapúrban a Liget Budapest gyöngyszemei

A Liget Budapest Projekt első tíz évében évszázados kulturális intézményeink újultak meg, s mellettük a világ legizgalmasabb kortárs épületei is felépültek. A fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország turisztikai vonzereje jelentősen emelkedett, és az új kortárs ligeti épületek nemzetközileg is ismert nevezetességeivé váltak hazánknak. Mindezekhez hozzájárult, hogy a Városliget megújításának első évtizede immáron két tucatnál is több rangos nemzetközi díjat hódított el. A FIABCI mostani elismerése is visszaigazolja, hogy Budapest elsőszámú családi élményparkjának – benne a lenyűgöző Magyar Zene Házával és Néprajzi Múzeummal – helye van a világ legjobb turisztikai célpontjai között.