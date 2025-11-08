Újabb fontos döntést hozott Károly király: Beatrix hercegnőről van szó

III. Károly király új és megtisztelő szerepet adott Beatrix hercegnő számára, miközben tovább gyűrűzik az apját, András herceget érintő botrány. A király Beatrixet az Outward Bound Trust jótékonysági szervezet helyettes patrónusává nevezte ki – hat évvel azután, hogy András, York volt hercege, kénytelen volt lemondani ugyanerről a tisztségről Jeffrey Epstein elítélt szexuális bűnözővel való kapcsolata miatt.

Beatrix hercegnő számára édesapja botrányai után meglepő fordulat érkezett meg / Fotó: MW

Beatrix hercegnő új fejezetet nyit

A jótékonysági szervezet új védnökét, Eduárd herceget, szintén csütörtökön mutatták be a londoni Szent Jakab-palotában tartott rendezvényen. Az Outward Bound Trust célja, hogy fiatalokat inspiráljon önbizalmuk, kitartásuk és képességeik felfedezésére természetben zajló kalandokon keresztül.

Beatrix már hat éve a szervezet egyik kurátora, így kinevezése természetes folytatása korábbi elkötelezettségének. Az Outward Bound Trust közleményében örömét fejezte ki a hír miatt, és hangsúlyozta:

Ez új fejezetet jelent küldetésünkben – abban, hogy bátrabb és kalandvágyóbb nemzedéket neveljünk, akik mernek szembenézni a kihívásokkal

A londoni eseményen Eduárd és Beatrix fiatal résztvevőkkel találkoztak a Walsall Akadémiáról, akik elmesélték élményeiket a Lake Districtben tett kalandjukról. Egyikük, az 18 éves Sadie, egy berkenyefa-csemetét ajándékozott Eduárdnak, míg Leo, szintén 18 éves, egy kelta brosst adott Beatrixnek, ami az egységet és a szerencsét jelképezi.

Az Outward Bound vezérigazgatója, Martin Davidson elmondta:

A hercegnő és a herceg támogatása új korszakot jelent számunkra. Hisszük, hogy a kaland megváltoztathatja az életeket

A kinevezés hátterében azonban komor árnyak húzódnak, ugyanis András herceget az Egyesült Államok Kongresszusa idézte be, hogy válaszoljon Epsteinhez fűződő kapcsolatairól, alig néhány nappal azután, hogy megfosztották királyi címeitől és kitüntetéseitől - írja az Express.