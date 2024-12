Közbeszólt az egészsége, így tölti a karácsonyt a hercegnő

Újra módosult a létszám III. Károly sandringhami családi karácsonyán. Mint ismeretes, Harryék meghívást sem kaptak, továbbá a napokban az is kiderült, hogy a király öccse és családja, András yorki herceg, a felesége és a gyermekei is mind távol maradnak a herceg legutóbbi kémbotránya miatt. Most azonban kiderült, hogy András legidősebb lánya, Beatrix hercegnő valójában egészségügyi okok miatt töltötte volna máshol az ünnepeket, mivel azonban jól érzi magát, így férjével, Edoardo Mapelli Mozzival az utolsó pillanatban jelezte: a család mégis Sandrignhambe tart.

Beatrix mégis a királlyal tölti a karácsonyt / Fotó: Metropol

A királyi család minden évben Sandringhamban gyűlik össze, hogy közösen ünnepeljen. A házigazda mindig az uralkodó és a párja, így idén Károly és Kamilla fogadják majd a vendégeket, a család tagjait, akik összesen 45-en lesznek. Ennek kapcsán pedig Vilmos meg is jegyezte, inkább pihenne, mintsem ennyi rokonnal egy szobába legyenek összezsúfolva.

Mint fogalmazott, ezért annyira nem is várja Sandringhamet még:

Készen állok a karácsonyra? Nem, egyáltalán nem.

Nem így van vele azonban Beatrix, aki végül orvosi engedéllyel indul a híres kastélyba a férjével és a gyermekeivel. Beatrix jelenleg második gyermekét várja, és állítólag nem ajánlottak neki hosszabb utazást ebben az időszakban, de szerencsére jól érzi magát. A családja többi tagja azonban maradt az eredeti tervnél – írja a Life.hu