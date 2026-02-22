Kiszivárgott a liverpooli döntés; kirúgták Szoboszlaiék edzőjét
Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sporthírei a héten. Kiszivárgott Mohamed Szalah döntése; kirúgták a Liverpool egyik edzőjét; Szoboszlai Dominikot már a Real Madrid szurkolói köszöntik.
Téli olimpia ide, Európa-ligában a nyolcaddöntőért küzdő Fradi oda, szegről-végről mindhárom cikkünk Szoboszlai Dominikkal volt kapcsolatos, amelyek olvasóink közül a legtöbbek érdeklődését felkeltették a február 16. és 22. közötti héten.
Íme, a heti top: az alábbiakban ízelítőt adunk a mögöttünk hagyott hét legolvasottabb sporthíreiből a Metropolon.
Kiszivárgott Mohamed Szalah döntése
Véget vet liverpooli karrierjének Mohamed Szalah – legalábbis Tim Sherwood szerint. Az egykori angol labdarúgó és menedzser jelezte a Liverpoolnak, száz százalékig biztos benne, hogy az egyiptomi sztár a nyáron továbblép.
Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a nyáron távozik
– mondta a korábbi középpályás, aki a Premier League történetének egyik legjobb légiósának tartja Szoboszlai jó barátját, hozzátéve: kétségtelenül visszaesett a formája erre a szezonra.
*
Repült Szoboszlai Dominikék egyik edzője
Mint kiderült, a Liverpool menesztette a pontrúgásokért felelős trénerét, Aaron Briggst, akinek a decemberi távozása óta jelentősen javultak is a csapat vonatkozó mutatói: kevesebb gólt kapott és többet szerzett ilyen játékhelyzetekből.
Arne Slot vezetőedző szerint igazságtalanság a kirúgott szakember nyakába varrni a Liverpool korábbi rossz statisztikáját.
– Végső soron én vagyok a felelős mindenért – fogalmazott a holland tréner.
A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik azóta már a Marseille, a Bournemouth és a Manchester City kapuját is bevette szabadrúgást követően.
*
Szoboszlait már a Real Madridnál köszöntötték
Továbbra sem tudni, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbítja-e a szerződését Liverpoolban vagy a Real Madridhoz igazol. Előbb arról szóltak a sajtóhírek, hogy a magyar válogatott középpályás maradni szeretne a Vörösöknél, és erről tárgyal is a klubbal, mások viszont már azt írták, rábólintott a spanyolok titkos ajánlatára. Egyelőre semmi sem hivatalos, ez azonban a legkevésbé sem zavarja azokat a Real-szurkolókat, akik már tényként kezelik a klubváltást és a közösségi médiában üdvözölték Szoboszlait.
Üdvözlünk a Real Madridban
– fogalmazták meg többen is, akik tényként kezelik a magyar focista érkezését, mit sem törődve azzal, hogy egyelőre semmi hivatalos információt nem adtak ki ezzel kapcsolatban. Mások óvatosabbak voltak, és inkább kérésként fogalmazták meg Szoboszlainak: igazoljon a Real Madridhoz.
