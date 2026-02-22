RETRO RÁDIÓ

Kiszivárgott a liverpooli döntés; kirúgták Szoboszlaiék edzőjét

Ezek voltak a Metropol legnépszerűbb sporthírei a héten. Kiszivárgott Mohamed Szalah döntése; kirúgták a Liverpool egyik edzőjét; Szoboszlai Dominikot már a Real Madrid szurkolói köszöntik.

2026.02.22.
szoboszlai dominik mohamed szalah liverpool real madrid

Téli olimpia ide, Európa-ligában a nyolcaddöntőért küzdő Fradi oda, szegről-végről mindhárom cikkünk Szoboszlai Dominikkal volt kapcsolatos, amelyek olvasóink közül a legtöbbek érdeklődését felkeltették a február 16. és 22. közötti héten.

A két jó barát, Mohamed Szalah (balra) és Szoboszlai Dominik
A két jó barát, Mohamed Szalah (balra) és Szoboszlai Dominik: egyelőre mindkettejüknél kérdéses, hosszú távon merre vegyék az irányt      Fotó: Offside

Íme, a heti top: az alábbiakban ízelítőt adunk a mögöttünk hagyott hét legolvasottabb sporthíreiből a Metropolon.

Kiszivárgott Mohamed Szalah döntése

Véget vet liverpooli karrierjének Mohamed Szalah – legalábbis Tim Sherwood szerint. Az egykori angol labdarúgó és menedzser jelezte a Liverpoolnak, száz százalékig biztos benne, hogy az egyiptomi sztár a nyáron továbblép.

@ripost.hu

Mohamed Szalah elbúcsúzott Liverpooltól Óriási kérdés, mi lesz az egyiptomi csatár sorsa. #ripost #mohamedszalah #liverpool #szalah #afrikakupa

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

Száz százalékig biztos vagyok benne, hogy a nyáron távozik

– mondta a korábbi középpályás, aki a Premier League történetének egyik legjobb légiósának tartja Szoboszlai jó barátját, hozzátéve: kétségtelenül visszaesett a formája erre a szezonra.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

*

Repült Szoboszlai Dominikék egyik edzője

Mint kiderült, a Liverpool menesztette a pontrúgásokért felelős trénerét, Aaron Briggst, akinek a decemberi távozása óta jelentősen javultak is a csapat vonatkozó mutatói: kevesebb gólt kapott és többet szerzett ilyen játékhelyzetekből. 

Arne Slot vezetőedző szerint igazságtalanság a kirúgott szakember nyakába varrni a Liverpool korábbi rossz statisztikáját.

– Végső soron én vagyok a felelős mindenért – fogalmazott a holland tréner. 

A Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik azóta már a Marseille, a Bournemouth és a Manchester City kapuját is bevette szabadrúgást követően.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

*

Szoboszlait már a Real Madridnál köszöntötték

Továbbra sem tudni, hogy Szoboszlai Dominik meghosszabbítja-e a szerződését Liverpoolban vagy a Real Madridhoz igazol. Előbb arról szóltak a sajtóhírek, hogy a magyar válogatott középpályás maradni szeretne a Vörösöknél, és erről tárgyal is a klubbal, mások viszont már azt írták, rábólintott a spanyolok titkos ajánlatára. Egyelőre semmi sem hivatalos, ez azonban a legkevésbé sem zavarja azokat a Real-szurkolókat, akik már tényként kezelik a klubváltást és a közösségi médiában üdvözölték Szoboszlait.

Üdvözlünk a Real Madridban

– fogalmazták meg többen is, akik tényként kezelik a magyar focista érkezését, mit sem törődve azzal, hogy egyelőre semmi hivatalos információt nem adtak ki ezzel kapcsolatban. Mások óvatosabbak voltak, és inkább kérésként fogalmazták meg Szoboszlainak: igazoljon a Real Madridhoz.

A teljes cikket IDE KATTINTVA olvashatod el!

 

