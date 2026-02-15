RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás!

Orbán Viktor fontos videót tett közzé.

Szerző: Metropol
2026.02.15. 07:54
Orbán Viktor választás Fidesz

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után egy fontos videót osztott meg a közösségi oldalán, amiből kiderül, hogy miért a Fidesz a biztos választás.

2025. 02. 07. DÁP, HEGY, háborúellenes gyűlés, szombathely Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: MW

A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
