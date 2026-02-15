Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után egy fontos videót osztott meg a közösségi oldalán, amiből kiderül, hogy miért a Fidesz a biztos választás.

Orbán Viktor / Fotó: MW

A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás!

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.