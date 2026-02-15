Orbán Viktor: A Fidesz a biztos választás!
Orbán Viktor fontos videót tett közzé.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a szombati évértékelő után egy fontos videót osztott meg a közösségi oldalán, amiből kiderül, hogy miért a Fidesz a biztos választás.
A matek egyszerű. A Fidesz a biztos választás!
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
