Orbán Viktor: a magyarok nem kérnek a háborús szövetségből!

Orbán Viktor a Várkert Bazárban tartott évértékelőjében kiemelte, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani. A miniszterelnök említette, hogy a Shell vissza akarja kapni a pénzét a bankokkal együtt, és hogy a Tisza és a zöldek is a Shell szekerét tolják. Orbán Viktor szerint a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe, és hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.

Beszédének ezen részét elevenítette fel Orbán Viktor legfrissebb bejegyzésében. Leszögezve hozzátette: a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből!

Olajbiznisz, bankárvilág, brüsszeli elit. A nemzetközi nagytőke nem viccel. Megállapodtak a Tisza párttal, és kormányt akarnak alakítani Magyarországon. Április 12-én nemet fogunk erre mondani. Megmutatjuk, hogy a magyarok nem kérnek ebből a háborús szövetségből!

- írta videójához Orbán Viktor.