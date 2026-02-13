Változatlan Fidesz-előny – Itt a Nézőpont Intézet friss kutatása
Befagyott a pártverseny a kampányidőszak elején – írja a Nézőpont Intézet.
Ezúton küldjük a Nézőpont Intézet mai közleményét további szíves felhasználásra.
VÁLTOZATLAN FIDESZ-ELŐNY
Vajon hogy alakulna a választás, egy most vasárnapi voksolás esetén? Erre volt kíváncsi a Nézőpont Intézet. A friss kutatásuk eredményei alapján azt írják: befagyott a pártverseny a kampányidőszak elején. Hiába a politikai érdeklődők által érzett intenzív választási küzdelem, annak hatása minimális. A Fidesz előnye kevesebb, mint kilenc héttel a választás előtt is változatlanul jelentős, s egy most vasárnapi választás legvalószínűbb listás eredménye szinte megegyezik a januárival. A Fidesz 46, a Tisza 40, a Mi Hazánk 7 százalékot kapna. A DK is újra kopogtat a parlament ajtaján, 4 százalékos eredményével.
A választási kampány ugyan a hírfogyasztók számára rendkívül intenzívnek és a korábbi választási évekhez hasonlóan az „eddigi legdurvábbnak” tűnik, a választói pártpreferenciák változása mégis minimális. A Zelenszkij-terv, a gödi gyár, a 14. havi nyugdíj, a Lázárinfók erősebb mondatai vagy a fegyverpénztől a többgyermekes anyák adómentességéig terjedő intézkedések mind-mind nagy érdeklődést váltottak ki, de nem befolyásolták érdemben a választók pártpreferenciáit. A kutatás a radnaimark.hu oldal élesítése után nem sokkal ért véget, annak esetleges hatását nem tükrözik az adatok.
Február elején, alig kilenc héttel a választások előtt zajló adatfelvétel során, a választáson várhatóan önálló listát állító pártok erősorrendje és támogatása is változatlan. „Most vasárnap” a Fidesz-KDNP listája a szavazatok 46 százalékát szerezné meg, amely változatlanul a 2024-es EP-választásokhoz közeli eredménye lenne a kormánypártoknak. A Fidesznek ráadásul mintegy 2-3 százezer inaktív szimpatizánsa van még, a kampány végére a kormánypárt az ő mobilizálásukkal még javíthat is az eredményén.
A Tisza támogatottsága hónapok óta változatlan: a legnagyobb ellenzéki párt a szavazatok 40 százalékát szerezheti meg. Ugyanakkor szimpatizánsai már most hiperaktívak, így a pártnak lényegében nincs mozgósítható tartaléka. A Fidesz és a Tisza közötti, állandósult különbséget magyarázhatja a miniszterelnöki alkalmasság eltérő értéke. Ahogy a Nézőpont Intézet január végi kutatása megmutatta, a hivatalban lévő kormányfőt 11 százalékponttal többen tartják alkalmasnak, mint kihívóját. Azaz a Tisza Párt támogatói között többen vannak, akik nem Magyar Pétert tartják az ismert jelöltek közül a legalkalmasabbnak az ország vezetésére.
A februári kutatás egyértelműen megmutatta azt is, hogy a Mi Hazánknak biztos helye van a következő országgyűlésben is. Toroczkai László pártja a listás szavazatok 7 százalékában reménykedhet. Ugyan más párt bejutását nem lehet biztosra venni, az egykori ellenségét, Jakab Péter volt Jobbik-elnököt leigazoló Demokratikus Koalíció újra 4 százalékot szerezne az e hét eleji felmérés szerint. Ez ugyan a bejutáshoz még nem elegendő, de az elmondható, hogy a DK újra esélyt kapott a parlamenti küszöb átlépésére, hiszen Dobrev Klára pártja az előző két hónapban csak 3 százalékot ért el. A hónap vesztese a kampányát amúgy elstartoló Kétfarkú Kutyapárt, melynek támogatása a decemberi 5 százalékról februárra 3 százalékra csökkent.
Módszertan
A Nézőpont Intézet kutatása 2026. február 9. és 11. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint. 1000 fős mintanagyság és 95 százalékos megbízhatósági szint esetén a mintavételi hiba ± 3,16 százalék. A teljes népességben a magyar választók 39 százaléka szimpatizál a Fidesszel, 34 százaléka a TISZA Párttal, 7 százaléka a Mi Hazánkkal, 3 százaléka a Demokratikus Koalícióval és 2 százalék a Kétfarkú Kutya Párttal.
A legvalószínűbb listás eredmény az összes aktív, részvételében biztos választópolgár pártpreferenciáját tartalmazza, azok bevallása vagy segédkérdésekkel való beazonosítása alapján. Ez az eredmény áll a legközelebb a választás várható tényleges, belföldi listás eredményéhez.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre