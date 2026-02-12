RETRO RÁDIÓ

Kormányinfó: pénteken jön a teljes 13. havi és a 14. havi nyugdíj első részlete

A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter kormányszóvivő beszélt a részletekről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 14:07
Módosítva: 2026.02.12. 14:08
nyugdíj Vitályos Eszter Kormányinfó

Vitályos Eszter kormányszóvivő a csütörtöki Kormányinfón elmondta, hogy megkezdődött a nyugdíjak első részletének utalása, a többi pénteken érkezik a nyugdíjszerű ellátásra jogosultak bankszámláira. 

Két egymást követő nap is érkezik nyugdíj az idősek bankszámlájára 

Kiemelkedő hónap a február a magyar nyugdíjasok számára, a kormány döntése miatt ugyanis extra juttatások kerülnek az idősek pénztárcájába. Az érkező 13. havi nyugdíj mellett idén először a 14. havi juttatás első részletét is folyósítja az állam a rendes havi járandóságon felül. Ez azt jelenti, hogy az érintettek a megszokott összeg több mint kétszeresét vehetik át néhány napon belül, ami érdemi segítséget jelent a mindennapi kiadásokhoz. A Ripost összefoglalta, melyik napon milyen jogcímű kifizetésre számíthatnak a jogosultak!

Miként a Magyar Államkincstár honlapján szerepel, bankszámlára történő folyósítás esetén február 12-én történik a február havi nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások jóváírása, míg a 13. és 14. havi ellátás február 13-án kerül a bankszámlákra. A Kincstár megerősíti, hogy a 14. havi ellátás jogcímen kifizetett összeg 2026-ban az egyhavi ellátás 25 százaléka.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu