Nemzeti Petíció: ütős válasz az ukrán fenyegetésekre

Durva és magas szintű ukrán fenyegetések érik Magyarországot. Gulyás Gergely erről is beszélt a csütörtöki Kormányinfón.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 13:54
Kormányinfó nemzeti petíció Gulyás Gergely

Három kérdésre lehet válaszolni a Nemzeti Petícióban, amely kitöltése a magyar belpolitikába való ukrán beavatkozásokra is választ ad. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter arról számolt be, hogy  az elmúlt évekhez képest is sikeresnek tekinthető a Nemzeti Petíció visszaküldési aránya.

Gulyás Gergely
Gulyás Gergely (Fotó: MW)

A magyar belügyekbe való beavatkozás szándékát mutatják az ukránok, azzal, hogy a magyar baloldali ellenzéket, a Tisza pártot kell hatalomra juttatni és meg kell szüntetni az egyhangúságot az Európai Uniós döntéshozatalban

– fejtette ki a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely, akinek szavait a Ripost idézte. Majd a politikus hozzátette, hogy ebben a helyzetben Magyarországnak továbbra is meggyőződése, hogy béke pártján kell állnunk és a béketörekvéseket kell támogatni. 

Tévesnek tartjuk azt az európai uniós politikát, amely hosszú ideig szavakkal, most pedig tettekkel a háború meghosszabbításához járul hozzá. Elfogadhatatlannak tartjuk a magyar belpolitikába való beavatkozás és meggyőződésünk, hogy azok a megnyilatkozások elfogadhatatlanul az ukrán elnök katonai vezetőjétől, amelyek Magyarország irányba katonai fenyegetéseket fogalmaznak meg. 

– tette hozzá, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nemzeti Petíció erre egy válasz lehetőség, tehát Brüsszel és Zelenszkij közös tervére.

