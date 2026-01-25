RETRO RÁDIÓ

A magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott - a nyugdíjasok üdvözlik a januári rezsistopot

Sokaknak jelent ez most nagy segítséget.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.25. 07:40
rezsistop januári rezsistop nyugdíjas rezsicsökkentés

Orbán Viktor még szerdán jelentette be, hogy a kormány januári rezsistopot vezet be. A kormány ezzel a döntésével átvállalja a családoktól a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költségeit.

Fotó: ONYPE

A bejelentésre most reagált Országos Nyugdíjas Polgári Egyesület elnöke is. Murvainé Láng Róza kifejtette: fontos segítség volt eddig is számunkra, hogy az elmúlt években Európa legalacsonyabb energia árát fizették Magyarországon. Ez nagy segítség az időseknek, akiknek egyébként is jelentős tehertételt jelentenek a mindennapi kiadások. Hozzátette: a most januárban tapasztalt extrém hideg komoly mértékben megnövelte kiadásaikat: többszöröse elfogyott a szokásos mennyiségű tűzifának, és sokszorosára nőtt a korábbi években megszokott gáz-, és áramfogyasztás is.

Ez jóval nagyobb anyagi nehézséget okozhatott volna nekünk, mint a korábbi években

– mondta az elnök.

Murvainé szerint a magyar kormány jó időben, fontos döntést hozott azzal, hogy bevezette a januári rezsistopot. Ez több mint kétmillió nyugdíjast érint és óv meg az extrém hideg okozta többletköltségektől, hiszen ezeket – mint mondta – most nem nekünk kell fizetni, hanem az állam átvállalja azt. Ezért – mint fogalmazott –  a kormány lépését üdvözöljük, amely által könnyebben tudjuk segíteni a saját és unokáink életét is. Az egyesület elnöke kijelentette, hogy bízik abban is, hogy Magyarország vezetése nem enged a brüsszeli nyomásnak, amely a rezsicsökkentés eltörlésére irányul, mert az hátrányosan érintené a magyar nyugdíjasokat, havonta sok tízezer forintos többlet terhet okozva ezáltal nekik - írja a jokor.hu.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu