„Mindig kell egy barát” - Zalatnay Sarolta is kiáll a béke mellett
Zalatnay Sarolta is jelen volt Orbán Viktor évértékelő beszédén.
Orbán Viktor szombaton megtartotta évértékelő beszédét, amin rengeteg sztár vett részt. Köztük Zalatnay Sarolta is, aki már korábban is kifejtette véleményét Magyarország jelenlegi helyzetéről, illetve a baloldal káros tevékenységéről. A híres énekesnő a Borsnak most elmesélte, hogy miért döntött úgy, hogy ellátogat erre az eseményre.
Zalatnay Sarolta bevallotta! Kiszemelt magának valakit
Sokszor megkaptam a mai nap is a kérdést, hogy miért vagyok itt. Valentin-nap van b**szus. Sok jóképű sportoló, meg mondanám, hogy politikus is, zenészekről nem is beszélve
— árulta el az énekesnő viccesen, aki ezután azt is elmondta, hogy ki a legjóképűbb kormánytag. „Nekem az Orbán Viktor jön be a legjobban, még egy kicsit a Deutsch Tomi is odafér” - fedte fel a titkát a Borsnak Zalatnay Sarolta.
Aztán az énekesnő elárulta a tényleges okot, amiért ő is élőben tekintette meg a miniszterelnök évértékelő beszédét. „A béke. Nem azért vagyunk, hogy megállítsunk minden rosszat és szeretetben, klasszul tudjuk újra élni az életünket? Mert hát mindig kell egy barát, ahogy a nótám is mondja” - fejtette ki a Borsnak az énekesnő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre