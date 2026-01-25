- Menczer Tamás: Von der Leyen nem Európai Bizottságot vezet, hanem Ukrajna bizottságot
Zalatnay Cini: szeretem a békét és abban bízom, hogy az út, amin Magyarország jár, elkerüli a háborút
Zalatnay Cini most úgy döntött, szól néhány szót azokhoz, akik szerint a nyugdíjasok csak valamiféle lejárt lemezként pörögnek és állnak ki Orbán Viktor mellett.
Zalatnay Cini régi motoros már. A nagy generáció egyik utolsó képviselője. Látott ezt-azt, átment mindenen, járt fent és lent. Nem szereti, de követi a politikát és igyekszik messzebbről szemlélni a világot, mint azt a saját kis buborékja diktálná. Figyel, lát és hall és az, ami mostanában a nyugdíjasok kapcsán többször is megütötte a fülét, arra késztette, hogy nyílt levélben szóljon a fiatalokhoz.
Zalatnay Cini: „Azt is hallom, amikor a nyugdíjasokat szidod”
„A negatívumokból már jutott éppen elég nekünk. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy:”
Hé, öcsi! Nem hülye vagyok, csak vastagon benne vagyok a korban!
„Ráadásul azt is hallom, amikor a nyugdíjasokat szidod, csak mert mi békében, nyugalomban és a legtöbbünk csendesen szeretne élni és hasznos tagja maradni a magyar társadalomnak. Jó, a magamfajta egy picit hangoskodik még, de ezt ti is halljátok, hiszen nem mondja nekem senki, hogy a kilenc és fél milliós „Várlak még” megtekintésemet mind a múltba merengő idősek vagy idősödők hozták össze! Ráadásul látlak titeket a koncertjeimen. Igen, téged is kis haver, aki szerint a korosztályomnak már le kellene lépnie, és hagynunk kéne, hogy a vesztetekbe rohanjatok!” – kezdte Zalatnay Cini énekesnő, aki saját tapasztalatból tudja, milyen is, ha háborús állapotok uralkodnak el a pesti utcákon.
„Nem, nagyfiam! Nem volt mókás vagy kedves az, amit akkor átéltem”
„Abban igazad van, hogy nem papolhatok a háború borzalmairól, de 56-ról azért még akadnak emlékeim. Nem, nagyfiam! Nem volt mókás vagy kedves az, amit akkor átéltem én és az a rengeteg, nálam idősebb magyar ember, akik aztán a két kezükkel építették újjá Budapestet és az egész országot, hogy te ma békében élhess! Pont te vagy az, akinek igazi veszítenivalója van, ha belekergetnek minket egy háborúba.”
Előtted rengeteg év áll, amit talán, de csak talán, nem kéne elherdálnia senkinek a fronton.
„Ugye, hogy mondok valamit?!” – tette fel a költői kérdést az énekesnő, aki szombaton, először vett részt Háborúellenes Gyűlésen, mivel barátai élnek Kaposváron, akik szívesen elkísérték őt a gigarendezvényre, hogy együtt álljanak ki a béke és a békepolitika pártján.
Zalatnay Sarolta is megjelent a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen
Zalatnay Cini végül üzenettel zárta gondolatait: „Na, de mit is szeretnék én? Annyit, hogy ne nézz bolondnak, csak mert másképp, jóval messzebbről látom az életet, mint te, aki szerint a nyugdíjasok nem értenek semmit. Értünk mi mindent és láttunk már eleget ahhoz, hogy tudjuk, mi után mi következik! Te azt mondod, gondoljak a jövődre. Én azt, hogy éppen azt teszem! Szóval, ha kérdeznéd: miért csatlakoztam például az Állatvédelmi DPK-hoz és miért voltam ott szombaton a Háborúellenes Gyűlésen, én azt mondom: mert szeretem a békét és abban bízom, hogy az út, amin Magyarország jár, elkerüli a háborút” – idézi az énekesnő szavait a Bors.
