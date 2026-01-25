Zalatnay Cini: szeretem a békét és abban bízom, hogy az út, amin Magyarország jár, elkerüli a háborút

Zalatnay Cini régi motoros már. A nagy generáció egyik utolsó képviselője. Látott ezt-azt, átment mindenen, járt fent és lent. Nem szereti, de követi a politikát és igyekszik messzebbről szemlélni a világot, mint azt a saját kis buborékja diktálná. Figyel, lát és hall és az, ami mostanában a nyugdíjasok kapcsán többször is megütötte a fülét, arra késztette, hogy nyílt levélben szóljon a fiatalokhoz.

Zalatnay Cini is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen Kaposváron (Fotó: Vadnai Szabolcs)

Zalatnay Cini: „Azt is hallom, amikor a nyugdíjasokat szidod”

„A negatívumokból már jutott éppen elég nekünk. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy:”

Hé, öcsi! Nem hülye vagyok, csak vastagon benne vagyok a korban!

„Ráadásul azt is hallom, amikor a nyugdíjasokat szidod, csak mert mi békében, nyugalomban és a legtöbbünk csendesen szeretne élni és hasznos tagja maradni a magyar társadalomnak. Jó, a magamfajta egy picit hangoskodik még, de ezt ti is halljátok, hiszen nem mondja nekem senki, hogy a kilenc és fél milliós „Várlak még” megtekintésemet mind a múltba merengő idősek vagy idősödők hozták össze! Ráadásul látlak titeket a koncertjeimen. Igen, téged is kis haver, aki szerint a korosztályomnak már le kellene lépnie, és hagynunk kéne, hogy a vesztetekbe rohanjatok!” – kezdte Zalatnay Cini énekesnő, aki saját tapasztalatból tudja, milyen is, ha háborús állapotok uralkodnak el a pesti utcákon.

Zalatnay Cini nem "csupán" az állatvédelem, de a béketörekvések mellett is kiáll (Fotó: Mediaworks)

„Nem, nagyfiam! Nem volt mókás vagy kedves az, amit akkor átéltem”

„Abban igazad van, hogy nem papolhatok a háború borzalmairól, de 56-ról azért még akadnak emlékeim. Nem, nagyfiam! Nem volt mókás vagy kedves az, amit akkor átéltem én és az a rengeteg, nálam idősebb magyar ember, akik aztán a két kezükkel építették újjá Budapestet és az egész országot, hogy te ma békében élhess! Pont te vagy az, akinek igazi veszítenivalója van, ha belekergetnek minket egy háborúba.”

Előtted rengeteg év áll, amit talán, de csak talán, nem kéne elherdálnia senkinek a fronton.

„Ugye, hogy mondok valamit?!” – tette fel a költői kérdést az énekesnő, aki szombaton, először vett részt Háborúellenes Gyűlésen, mivel barátai élnek Kaposváron, akik szívesen elkísérték őt a gigarendezvényre, hogy együtt álljanak ki a béke és a békepolitika pártján.