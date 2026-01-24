RETRO RÁDIÓ

Gelencsér Attila a fiatalokhoz szólt a Háborúellenes Gyűlésen

Gelencsér Attila Kaposvár és Zselic képviselőjelöltje a Háborúellenes Gyűlésen fiatalokhoz szólt. Egy személyes történettel szemléltette, milyen élettől akarja a kormány megvédeni a magyar fiatalokat.

2026.01.24.
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár Gelencsér Attila

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Gelencsér Attila beszédet mondott a Háborúellenes Gyűlésen Fotó: MW

A képviselőjelölt azzal kezdte, sosem értette, hogy a baloldal miért támadta a Háborúellenes Gyűlés színhelyéül szolgáló aréna építését. Most, hogy ekkora tömeg gyűlt ott össze, már érthető, hogy mitől féltek. 

Van felénk egy mondás; a család a hozzánk legközelebb eső kórház, gyermekeink első iskolája és öregek otthona. 2026-ban a mi nyugdíjasunk 573 ezer forintot visz haza. 2500 édesanya nem fizet SZJA-t, 250 család otthont épít magának, 2000 boldogság, 2000 gyermek nem született volna meg a kormány nélkül

– mondta Gelencsér Attila.

Ezekre az eredményekre jelent kockázatot a Tisza Párt és Brüsszel terve. Ez olyan veszély, ami ellen nekünk össze kell fognunk. 

Nagyapám besorozását követően öt év csend következett. A család semmit nem tudott róla. 47-ben tért haza. Mindenki halottnak gondolta. El is temették. A nagyapám úgy mesélte, soha nem dohányoztam, elcseréltem cukoradagra a dohányomat. A második túlélése, hogy akkorra már sokan jártak pórul a 40-45 kilósan hazajött férfiak, hogy halálra ették magukat. Azt mondta; szegények vagyunk Pista, nincs élelem, ezért tejet adott neki. Ez a berántós Ruszin-Szendi ajánlata a fiatalok számára. Mi pedig ettől akarjuk őket megvédeni

– osztotta meg történetét Gelencsér Attila. Felhívta a figyelmet a számokra is; Kaposvárnak nincs katonája a fronton, nincs migráns, zavargás, autófelgyújtás, nulla csoportos nemi erőszak. Nincsen a környéken identitásválság, gyökértelenség.

Mi a teremtés szerinti családmodellben hiszünk. Ezt a sorsot akarjuk folytatni. Nem képviselőket választunk, hanem sorsot választunk magunknak. Ezt a sorsot úgy választjuk, ha nyerünk Kaposváron, akkor nyerünk az országban. Ha az országban nyerünk, akkor Európában is nyerünk.

– idézi a Ripost Gelencsér Attila szavait.

