- Orbán Viktor: Kaposvár a béke pártján
- Zalatnay Sarolta a Háborúellenes Gyűlésen: „Nő nélkül nincs élet”
- Fergeteges nyitány: Gudics Máté produkciója indította a Háborúellenes Gyűlést
- Lázár János: 2026-ban a Fidesszel a vidéki magyarok nyernek, a vidék győztes lesz
Gelencsér Attila a fiatalokhoz szólt a Háborúellenes Gyűlésen
Gelencsér Attila Kaposvár és Zselic képviselőjelöltje a Háborúellenes Gyűlésen fiatalokhoz szólt. Egy személyes történettel szemléltette, milyen élettől akarja a kormány megvédeni a magyar fiatalokat.
Gelencsér Attila Kaposvár és Zselic képviselőjelöltje a Háborúellenes Gyűlésen fiatalokhoz szólt. Egy személyes történettel szemléltette, milyen élettől akarja a kormány megvédeni a magyar fiatalokat.
A képviselőjelölt azzal kezdte, sosem értette, hogy a baloldal miért támadta a Háborúellenes Gyűlés színhelyéül szolgáló aréna építését. Most, hogy ekkora tömeg gyűlt ott össze, már érthető, hogy mitől féltek.
Van felénk egy mondás; a család a hozzánk legközelebb eső kórház, gyermekeink első iskolája és öregek otthona. 2026-ban a mi nyugdíjasunk 573 ezer forintot visz haza. 2500 édesanya nem fizet SZJA-t, 250 család otthont épít magának, 2000 boldogság, 2000 gyermek nem született volna meg a kormány nélkül
– mondta Gelencsér Attila.
Ezekre az eredményekre jelent kockázatot a Tisza Párt és Brüsszel terve. Ez olyan veszély, ami ellen nekünk össze kell fognunk.
Nagyapám besorozását követően öt év csend következett. A család semmit nem tudott róla. 47-ben tért haza. Mindenki halottnak gondolta. El is temették. A nagyapám úgy mesélte, soha nem dohányoztam, elcseréltem cukoradagra a dohányomat. A második túlélése, hogy akkorra már sokan jártak pórul a 40-45 kilósan hazajött férfiak, hogy halálra ették magukat. Azt mondta; szegények vagyunk Pista, nincs élelem, ezért tejet adott neki. Ez a berántós Ruszin-Szendi ajánlata a fiatalok számára. Mi pedig ettől akarjuk őket megvédeni
– osztotta meg történetét Gelencsér Attila. Felhívta a figyelmet a számokra is; Kaposvárnak nincs katonája a fronton, nincs migráns, zavargás, autófelgyújtás, nulla csoportos nemi erőszak. Nincsen a környéken identitásválság, gyökértelenség.
Mi a teremtés szerinti családmodellben hiszünk. Ezt a sorsot akarjuk folytatni. Nem képviselőket választunk, hanem sorsot választunk magunknak. Ezt a sorsot úgy választjuk, ha nyerünk Kaposváron, akkor nyerünk az országban. Ha az országban nyerünk, akkor Európában is nyerünk.
– idézi a Ripost Gelencsér Attila szavait.
- Orbán Viktor: Kaposvár a béke pártján
- Zalatnay Sarolta a Háborúellenes Gyűlésen: „Nő nélkül nincs élet”
- Fergeteges nyitány: Gudics Máté produkciója indította a Háborúellenes Gyűlést
- Lázár János: 2026-ban a Fidesszel a vidéki magyarok nyernek, a vidék győztes lesz
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre