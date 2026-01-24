RETRO RÁDIÓ

Kelei Zita: A béke nem magától értetődő

Fontos választás előtt áll Magyarország. Kelei Zita a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen azt mondta, a magyaroknak nemzetközi ellenszélben is ki kell állni a békéért.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 12:03
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár béke háború

Kelei Zita, Somogy Vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje is felszólalt a telt házas kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. Felhívta a figyelmet, hogy a világ, amelyben ma élünk, nem egy békés világ. Európát olyan bizonytalanság járja át, amelyet évtizedek óta nem tapasztaltunk. Ebben a világban a magyarok nemzetközi ellenszélben is dönthetnek; háborút, vagy békét akarnak.

háborúellenes gyűlés 2026. 01. 24. Kaposvár
Kelei Zita Fotó: MW

A Háborúellenes Gyűlés fontos gondolata: Milyen jövő vár a gyermekeinkre?

Kelei Zita elsősorban édesanyaként fogalmazta meg, milyen világtól is kell megóvni magunkat.

Nőként és édesanyaként beszélek, abból az ösztönből, amely a gyermekeink biztonságát előbbre helyezi.Milyen jövő vár a gyermekeinkre? Vannak, akik szeretnék elhitetni, a háború messze van. Minket nem érint. Ez önámítás, vagy szimpla hazugság. Egyetlen rossz döntés elég ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikra a háború közepén találjuk magunkat. Itt a felelősség kérdése felértékelődik. Nem mindegy, kik vezetik az országot. Válságos időkben biztos kezekre van szükségünk. A béke nem magától értetődő. Mi pontosan tudjuk hogy a háborúnak csak vesztesei vannak. A béke nem gyengeség, felelősségvállalás. Biztonság, kiszámíthatóság választása. Ebben a helyzetben a béke, a biztonság a megmaradás útja a biztos választás. Ez ma Magyarországon a Fidesz és Orbán Viktor. 

– fogalmazott Kelei Zita. Emlékeztetett, hogy az előttünk álló 78 napban egy feladatunk van; elmondani mindenkinek, mi a választás tétje. Háború vagy béke

Minden szó számít. Álljunk fel, legyünk ott az utcákon nap mint nap. Mondjuk el minden faluban, városban; a Fidesz a biztos választás.

– zárta beszédét Kelei Zita, amelyet a Ripost idézett.

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu