Kelei Zita: A béke nem magától értetődő

Kelei Zita, Somogy Vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltje is felszólalt a telt házas kaposvári Háborúellenes Gyűlésen. Felhívta a figyelmet, hogy a világ, amelyben ma élünk, nem egy békés világ. Európát olyan bizonytalanság járja át, amelyet évtizedek óta nem tapasztaltunk. Ebben a világban a magyarok nemzetközi ellenszélben is dönthetnek; háborút, vagy békét akarnak.

Kelei Zita Fotó: MW

A Háborúellenes Gyűlés fontos gondolata: Milyen jövő vár a gyermekeinkre?

Kelei Zita elsősorban édesanyaként fogalmazta meg, milyen világtól is kell megóvni magunkat.

Nőként és édesanyaként beszélek, abból az ösztönből, amely a gyermekeink biztonságát előbbre helyezi.Milyen jövő vár a gyermekeinkre? Vannak, akik szeretnék elhitetni, a háború messze van. Minket nem érint. Ez önámítás, vagy szimpla hazugság. Egyetlen rossz döntés elég ahhoz, hogy egyik pillanatról a másikra a háború közepén találjuk magunkat. Itt a felelősség kérdése felértékelődik. Nem mindegy, kik vezetik az országot. Válságos időkben biztos kezekre van szükségünk. A béke nem magától értetődő. Mi pontosan tudjuk hogy a háborúnak csak vesztesei vannak. A béke nem gyengeség, felelősségvállalás. Biztonság, kiszámíthatóság választása. Ebben a helyzetben a béke, a biztonság a megmaradás útja a biztos választás. Ez ma Magyarországon a Fidesz és Orbán Viktor.

– fogalmazott Kelei Zita. Emlékeztetett, hogy az előttünk álló 78 napban egy feladatunk van; elmondani mindenkinek, mi a választás tétje. Háború vagy béke.

Minden szó számít. Álljunk fel, legyünk ott az utcákon nap mint nap. Mondjuk el minden faluban, városban; a Fidesz a biztos választás.

– zárta beszédét Kelei Zita, amelyet a Ripost idézett.