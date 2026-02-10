Szabó Zsófi: „Ha erős a család, akkor erős a nemzet is”

Erősen indította a kormány az évet: bevezette a rezsistoppot, ami nagyban segíti a családosokat. Emellett a családi adókedvezmények, a 40 év alatti, legalább két gyermeket nevelő édesanyák SZJA-mentessége és a minimálbér növelése is elstartolt, hogy csak néhányat említsünk azokból a kedvezményekből, amikkel a magyar kormány segítséget nyújt az embereknek. Szabó Zsófi egyetért a kormány politikájával.

Szabó Zsófi korábban állandó tagja volt a Háborúellenes Gyűléseknek, és néhány hete nem a helyszínről, hanem a Mandiner stúdiójából közvetíti az eseményeket (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi látja a kiszámíthatóságot

A Fidesz jelenleg családcentrikus politikát végez. Ezt bizonyítja az a rengeteg támogatás, amiket az elmúlt időben vezetett be a magyar kormány. Ha erős a család, akkor erős a nemzet is. Említhetném az SZJA-mentességet, ami most már nemcsak a háromgyermekes édesanyáknak jár, hanem a kétgyermekeseknek is

— számolt be a támogatásokról Borsnak a műsorvezető, aki egyben a Női DPK nagykövete is.

Az egygyermekes családanya éppen kiesik az édesanyáknak járó SZJA-mentességből, de elmondása szerint ezt azért nem sajnálja, mert látja a kormány politikáján a következetességet és a kiszámíthatóságot.

Szabó Zsófi a béke párján áll (Fotó: Mediaworks)

Szabó Zsófi kiemelte Magyarország biztonságát

Hogy miért tartok fontosnak egy stabil és biztonságos Magyarországot? A biztonság adja meg az emberek mindennapi nyugalmát: azt az érzést, hogy félelem nélkül élhetnek, dolgozhatnak, nevelhetik a gyermekeiket és tervezhetik a jövőjüket. Ha ez hiányzik, minden más - gazdasági fejlődés, oktatás, közösségi élet - bizonytalanná válik. Egy biztonságos és stabil Magyarország erős közösségeket jelent, ahol az emberek nem egymás ellen, hanem egymásért dolgoznak

— mondta a Gazdálkodj okosan Digitális Polgári Kör alapító tagja.