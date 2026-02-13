Szabó Zsófi erős maradt, beleállt a kritikába

Egy tőle szokatlanul komoly videóval jelentkezett most be Szabó Zsófi. Reagált az őt ért rengeteg negatív kritikára. Tiszteletreméltó módon állta a sarat, elmondta most nekünk az igazságot.

Szabó Zsófi kitálalt

Fotó: Mediaworks

Szabó Zsófi: „A szelfik mögött egy ember van”



A szőke szépség legújabb Instagram bejegyzése alatt rengeteg támogató hozzászólás érkezett. Zsófi teljesen le volt döbbenve azon, hogy mennyien lépnek fel ellene gyűlölettel és rosszindulattal, és úgy érzi, ezt nem hagyhatja szó nélkül, ezért úgy döntött készít egy reakció videót az őt ért kritikákkal kapcsolatban.

Először is én szeretném leszögezni, hogy én nem egy olyan típusú ember vagyok, aki rosszat akarna a másiknak. De úgy tűnik van egy olyan közösség, akit a gyűlölettáplálás, az irigység, bosszúvágy hajt, és akik talán még a Fidesz melletti kiállásom előtt is azt kívánták, hogy bukjak el. Most nekik szeretném üzenni, hogy nem sikerült

– mondta a műsorvezető.

Igen, dolgozik bennem egy nagy adag ego, nem tettek parkolópályára, meg nem egy leáldozott hullócsillaga vagyok a TV2-nek, hogy még mit írtak több tízezren, elpártoltak tőlem mióta a közéleti megszólalásaim vannak. Szóval persze, ezek olyan fontos dolgok, hiszen több, mint 670-800 ezren követnek a közösségi médiákban, és nekik/nektek tudnotok kell arról, hogy a szelfik mögött egy ember van

– hangzott el. „És már Nagy Duett alatt is jeleztem a főnökeimnek, hogy ezt még egyszer nem szeretném csinálni. Aztán ott volt az Újratervezés, ahol négy évadot hoztam le, és mind fizikailag, mind lelkileg nagyon megviselt, ha követtétek a műsort, iszonyat kemény sorsok vannak. És igen, nagyon hálás vagyok a kolléganőimnek, hogy elvállalták helyettem ezeket a műsorokat, és szeretném, hogyha tudnátok, hogy én ezt a videót nem bántottságból, vagy megbántottságból mondom, hanem vannak dolgok, amiket helyre kell tenni, mert az emberek azt hiszik, hogy tudják, és közben mégsem így van, és rengeteg az álhír és a megtévesztés, és nézzetek mindig utána, hogy kinek és minek hisztek.”

– fakadt ki Szabó Zsófi, ám legfontosabb üzenetét a végére tartogatta: